У избранного президента США Джо Байдена, который играя с одной из своих собак получил травму ноги, диагностировали переломы в двух костях правой лодыжки.

Источник: личный врач Байдена Кевин О'Коннор, передает издание Axios

Прямая речь врача: "Компьютерная томография подтвердила волосяные (небольшие) трещины в латеральной и промежуточной клиновидных костях, которые находятся в середине стопы.. Байдену, вероятно, понадобится носить жесткий бандаж на протяжении нескольких недель".

Детали: Ранее врач сообщал, что "начальные рентгеновские снимки подтверждают отсутствие очевидного перелома". Тогда в штабе Байдена отметили, что "из соображений большой осторожности" 78-летнему Джо Байдена также сделают компьютерную томографию ноги.

Действующий президент США Дональд Трамп пожелал выздоровления Байдену — "Выздоравливай скорее!", написал Трамп ретвитнув видео, где Байден, вероятно, покидает больницу.

Get well soon! https://t.co/B0seiO84ld