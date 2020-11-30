У избранного президента США Джо Байдена, который играя с одной из своих собак получил травму ноги, диагностировали трещины в двух костях правой лодыжки.

Источник: личный врач Байдена Кевин О'Коннор, передает издание Axios

Прямая речь врача: "Последующая компьютерная томография подтвердила (небольшие) переломы в латеральной и промежуточной клиновидных костях, которые находятся в середине стопы.. Ожидается, что ему, вероятно, понадобится носить голеностопный ортез на протяжении нескольких недель".

Детали: Ранее врач сообщал, что "начальные рентгеновские снимки подтверждают отсутствие очевидного перелома". Тогда в штабе Байдена отметили, что "из соображений большой осторожности" 78-летнему Джо Байдена также сделают компьютерную томографию ноги.

Действующий президент США Дональд Трамп пожелал выздоровления Байдену — "Выздоравливай скорее!", написал Трамп ретвитнув видео, где Байден, вероятно, покидает больницу.

Справка: С семьей Байден проживают две немецкие овчарки, Чемп и Мейджор, которого Байдены взяли из приюта.

Избранный президент Джо Байден, как ожидается, возобновит многолетнюю традицию иметь в Белом доме домашнего любимца, которая исчезла во время правления Трампа, который был первым президентом более чем за 100 лет, у которого не было домашних животных.

Напомним: