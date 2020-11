У обраного президента США Джо Байдена, який граючись з однією зі своїх собак отримав травму ноги, лікарі діагностували тріщини в двох кістках правої щиколотки.

Джерело: особистий лікар Байдена Кевін О'коннор, передає видання Axios

Пряма мова лікаря: "Комп'ютерна томографія підтвердила (невеликі) переломи в латеральній і проміжній клиновидних кістках, які знаходяться в середині стопи. Очікується, що йому, ймовірно, знадобиться носити гомілковостопний ортез протягом декількох тижнів".

Деталі: Раніше лікар Байдена повідомив, що "початкові рентгенівські знімки підтверджують відсутність очевидного перелому". Тоді у штабі Байдена зазначили, що "з міркувань великої обережності" 78-річному Джо Байдену також зроблять комп'ютерну томографію ноги.

Діючий президент США Дональд Трамп побажав одужання Байдену — "Одужуй швидше!", написав Трамп ретвітнувши відео, де Байден, ймовірно, покидає лікарню.

