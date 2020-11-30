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Украина может получить план действий по членству в НАТО в 2023 году – эксперт

Понедельник, 30 ноября 2020, 08:54
Украина может получить план действий по членству в НАТО в 2023 году – эксперт

Украина может рассчитывать на получение Плана действий по членству в НАТО в 2023 году, но для этого нужно выполнить несколько условий.

Об этом заявила "Европейской правде" Алена Гетьманчук, директор центра "Новая Европа".

"Я думаю, что нам следовало бы ориентироваться на получение ПДЧ в 2023 году. Как раз закончится первый период участия Украины в Программе расширенных возможностей НАТО, будет проведена ​​определенная оценка", - сказала она.

"Если мы сможем продемонстрировать, что этот статус мы используем эффективно, если к тому времени мы имплементируем хотя бы одну-две годовые национальные программы эффективно, мы покажем что действительно есть желание имплементировать, а не только на уровне деклараций объявлять, то это абсолютно реально в 2023 году", - объяснила Гетьманчук.

По ее словам, также нужно выработать грамотную коммуникацию с теми странами, которые пока не хотят и слышать о ПДЧ для Украины, чтобы они захотели обсуждать этот вопрос.

Как сообщалось, Североатлантический альянс всерьез изучает возможность пригласить Грузию к выполнению Плана действий относительно членства, в то время как для Украины такая возможность сейчас даже не обсуждается.

Подробнее об этом читайте в статье "Шаг к НАТО без Украины: Грузия может получить План действий по членству в Альянсе". 

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкраинаНАТО
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