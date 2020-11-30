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ЕСПЧ принял решение, которое затягивает спор с РФ по Донбассу, но повышает шансы Украины

Понедельник, 30 ноября 2020, 16:49

Большая палата ЕСПЧ решила присоединить к "донбасскому делу" Украина против России два других межгосударственных дела, что может иметь положительные последствия для Украины, но в то же время затянет рассмотрение дела в целом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины - уполномоченный по вопросам ЕСПЧ в Министерстве юстиции Украины Иван Лищина.

По его словам, Большая палата ЕСПЧ решила присоединить к межгосударственному делу Украины против России no. 8019/16, которое касается событий на Донбассе, дело Украина против России no. 43800/14 относительно детей из государственных учреждений, которых незаконно вывозили в Россию в начале войны, а также дело Нидерланды против России no. 28525/20, которое касается сбивания MH17.

Теперь дело получило название Украина и Нидерланды против России nos. 43800/14, 8019/16 и 28525/20.

По словам Лищины, для Украины это решение имеет свои плюсы и минусы.

"Плюсы в том, что в голландском деле больше материала по уголовному делу по MH17, которых нам в свое время не дали, ссылаясь на тайну следствия. Теперь эти материалы будут и в нашем деле.

Во-вторых, присоединение второго заявителя к делу усиливает его контекст: нарушение прав человека со стороны РФ в ходе вторжения на суверенную украинскую территорию", - пояснил Лищина в Facebook.

Впрочем, решение Большой палаты может затянуть рассмотрение дела, поскольку на сегодня голландское заявление еще не было коммуницировано Россией, добавил он.

В то же время Лищина подчеркнул, что ЕСПЧ в целом неторопливо рассматривает схожие дела, поэтому такое затягивание "вряд ли можно считать серьезным риском".

"В любом случае, мы будем просить ЕСПЧ ускорить рассмотрение голландского дела с тем, чтобы объединение заявлений, которое Украина поддерживает, не привело к затягиванию рассмотрения ее жалоб", - добавил он.

Следует подчеркнуть, что дело Украины против России относительно Крыма сюда не входит. По нему уже проведены слушания и сейчас ожидается на принятое судом решение.

Темы: ДонбассРосcияУкраинаЕСправа человека


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