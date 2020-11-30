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ЄСПЛ ухвалив рішення, що затягує суперечку з РФ щодо Донбасу, але підвищує шанси України

Понеділок, 30 листопада 2020, 16:49

Велика палата ЄСПЛ вирішила приєднати до "донбаської справи" України проти Росії дві інші міждержавні справи, що може мати позитивні наслідки для України, але водночас затягне розгляд справи в цілому. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомив заступник міністра юстиції України - уповноважений з питань ЄСПЛ у Міністерстві юстиції України Іван Ліщина.

За його словами, Велика палата ЄСПЛ вирішила приєднати до міждержавної справи Україна проти Росії no. 8019/16, яка стосується подій на Донбасі, справу Україна проти Росії no. 43800/14 щодо дітей з державних закладів, яких незаконно вивозили до Росії на початку війни, а також справу Нідерланди проти Росії no. 28525/20, яка стосується збиття MH17. 

Тепер справа отримала назву Україна та Нідерланди проти Росії nos. 43800/14, 8019/16 і 28525/20. 

За словами Ліщини, для України це рішення має плюси і мінуси. 

"Плюси в тому, що в голландській справі більше матеріалу із кримінальної справи по MH17, яких нам свого часу не дали, посилаючись на таємницю слідства. Тепер ці матеріали будуть й у нашій справі. 

По-друге, приєднання другого заявника до справи підсилює її контекст: порушення прав людини з боку РФ в ході вторгнення на суверенну українську територію", - пояснив Ліщина у Facebook. 

Утім, рішення Великої палати може затягнути розгляд справи, бо на сьогодні голландська заява ще не комунікована Росією, додав він.

Водночас Ліщина підкреслив, що ЄСПЛ в цілому неквапливо розглядає схожі справи, тому таке затягування "навряд можна вважати серйозним ризиком". 

"В будь-якому випадку, ми проситимемо ЄСПЛ прискорити розгляд голландської справи з тим, щоб об’єднання заяв, яке Україна підтримує, не призвело до затягування розгляду її скарг", - додав Ліщина.

Варто підкреслити, що справа Україна проти Росії щодо Криму сюди не входить. По ній вже проведені слухання і зараз очікується на ухвалене судом рішення.

Теми: ДонбасРосіяУкраїнаЄСправа людини


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