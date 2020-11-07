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СБУ открыла производство против Шария на карту без Крыма и ОРДЛО

Суббота, 7 ноября 2020, 11:56
СБУ открыла производство против Шария на карту без Крыма и ОРДЛО

СБУ открыла уголовное производство против блогера Анатолия Шария за посягательство на территориальную целостность Украины.

Источник: нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Facebook

Дословно: "Пришел ответ из СБУ на мое обращение с требованием дать правовую оценку действиям Анатолия Шария, который опубликовал видео на YouTube с превью, где карта Украины была без Крыма и части Луганской и Донецкой областей.

В документе сообщается, что в связи с этим ведется досудебное расследование по части 1 статьи 110 Конституции (очевидно, нардеп имел в виду Уголовный Кодекс Украины – ред.) - "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"".

Детали: В опубликованном Гончаренко ответе за подписью заместителя председателя СБУ Сергея Андрущенко сообщается, что производство открыто 17 октября.

 
Facebook Гончаренко

Что предшествовало: На днях Киевский апелляционный суд разрешил экс-президенту Петру Порошенко не удовлетворять иск Анатолия Шария о защите чести и достоинства и не опровергать слова о том, что Шарий - "не украинский журналист" и "работает на Россию".

В октябре стало известно, что всеукраинская сеть автозаправочных станций БРСМ-Нафта финансирует деятельность политического проекта "Партия Шария", лидером которого является пророссийский блогер Анатолий Шарий.

Справка: Анатолий Шарий - бывший журналист, бежал из Украины в 2012 году и получил политическое убежище в Литве. Впоследствии начал вести политический блог на канале YouTube, который сегодня насчитывает более 2 миллионов подписчиков.

Риторику Шария часто называют пророссийской и прокремлевской, за что он обижается и даже подает в суд. Правда, по данным партнера Youtube - сервиса Tubular, по итогам весны около 40% YouTube-аудитории Шария - из России.

Украинская правда

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Темы: СБУсепаратизмЕвропейская солидарность
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