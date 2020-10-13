Партию Шария финансирует сеть заправок БРСМ-Нафта — Bihus.info

Всеукраинская сеть автозаправочных станций БРСМ-Нафта финансирует деятельность политического проекта "Партия Шария", лидером которого является пророссийский блогер Анатолий Шарий.

Источник: расследование журналистов программы "Наші гроші з Денисом Бігусом", которые ссылаются на переписку партийцев "Партии Шария" полученное от источников

Детали: Согласно информации журналистов, Анджела Васильевна Ларкина, который является руководителем ряда предприятий, за которыми стоит бренд БРСМ-Нафта, одобряет все неофициальные финансовые затраты на деятельность политпроекту пропагандиста Анатолия Шария, партия которого участвует в местных выборах.

Так, согласно официальному отчету, за первый квартал 2020 года "Партия Шария" получила 1 168 653 гривен "пожертвований" из которых на зарплату сотрудников потратили 224 714 гривен, однако, согласно неофициальной отчетности, только за один месяц партия потратила на зарплаты 1,3 миллиона гривен.

Отметим, что гонорары различных экспертов, в эфире телеканалов продвигают Анатолия Шария и его политпроект в эту сумму не входят.

Журналисты отмечают, что каждый из упомянутых выше экспертов имеет свою категорию "профессионализма" и получает деньги по четко установленому прайсу. Вознаграждение за участие в эфире стартует от $45.

Основатель издания, журналист Денис Бигус отмечает, что сомнений в подлинности полученной от источников информации нет. По его словам, в переписке и отчетах имеющиеся персональные данные партийцев, номера их банковских карт и остальные конфиденциальной информация, которой нет в открытом доступе.

Журналисты также отметили, что полный объем свидетельств, который им удалось собрать, они передали правоохранителям.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что Анатолий Шарий около года владеет виллой стоимостью около миллиона евро в живописном каталонском городке Рода-де-Бара.

Справка: Анатолий Шарий - бывший журналист, бежал из Украины в 2012 году и получил политическое убежище в Литве. Впоследствии начал вести политический блог на канале YouTube, который сегодня насчитывает более 2 миллионов подписчиков.

Риторику Шария часто называют пророссийской и прокремлевской, за что он обижается и даже подает в суд. Правда, по данным партнера Youtube - сервиса Tubular, по итогам весны около 40% YouTube-аудитории Шария - из России.

Летом 2019 года Шарий, находясь за рубежом, объявил о создании политической партии и назвал ее "Партия Шария". Новая структура решила сразу побороться за места в Верховной Раде. Центральная избирательная комиссия сначала зарегистрировала Шария кандидатом в депутаты, однако затем отменила регистрацию, поскольку он не проживает в Украине с 2012 года.

Мужчина тщательно скрывает местоположение, ссылаясь на вопрос безопасности. Из фотографий в соцсетях можно понять, что Шарий и его жена Ольга живут где-то в Европе. В последнее время на страницах в соцсетях супруги все чаще появляются виды южных стран. Пейзажи там часто подобные Коста-Дорада.

Сейчас сторонники беглогоблогера готовятся к местным выборам, которые состоятся осенью. Рейтинги партии, особенно на юге и востоке страны, ощутимо растут.