Партию Шария финансирует сеть заправок БРСМ-Нафта — Bihus.info

Всеукраинская сеть автозаправочных станций БРСМ-Нафта финансирует деятельность политического проекта "Партия Шария", лидером которого является пророссийский пропагандист Анатолий Шарий.

Источник: расследование журналистов программы "Наши деньги с Денисом БИГУС", которые ссылаются на переписку партийцев "Партии Шария" полученное от источников

Детали: Согласно информации журналистов, Анджела Васильевна Ларкина, который является руководителем ряда предприятий, за которыми стоит бренд БРСМ-Нафта, одобряет все неофициальные финансовые затраты на деятельность политпроекту пропагандиста Анатолия Шария, партия которого участвует в местных выборах.

Так, согласно официальному отчету, за первый квартал 2020 года "Партия Шария" получила 1 168 653 гривен "пожертвований" из которых на зарплату сотрудников потратили 224 714 гривен, однако, согласно неофициальной отчетности, только за один месяц партия потратила на зарплаты 1,3 миллиона гривен.

Отметим, что гонорары различных экспертов, в эфире телеканалов продвигают Анатолия Шария и его политпроект в эту сумму не входят.

Журналисты отмечают, что каждый из упомянутых выше экспертов имеет свою категорию "профессионализма" и получает деньги по четко установленому прайсу. Вознаграждение за участие в эфире стартует от $45.

Основатель издания, журналист Денис Бигус отмечает, что сомнений в подлинности полученной от источников информации нет. По его словам, в переписке и отчетах имеющиеся персональные данные партийцев, номера их банковских карт и остальные конфиденциальной информация, которой нет в открытом доступе. Журналисты также отметили, что полный объем свидетельств, который им удалось собрать, они передали правоохранителям.