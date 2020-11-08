Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В МВД рассказали детали о мужчине, который устроил резню в Кривом Роге

Воскресенье, 8 ноября 2020, 00:07
В МВД рассказали детали о мужчине, который устроил резню в Кривом Роге
Фото: Алексей Белошицкий

Злоумышленником, который в Кривом Роге убил двух человек и ранил еще восемь, оказался 29-летний местный житель. Убить людей ему приказал "голос".

Источник: заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в facebook

Прямая речь: "Им оказался 29 летний житель Кривого Рога – Тарас Усенко. Факта убийств он не отрицал и прямо заявлял, что он "пришел из ада", то, что "он Бог", что некий "голос" приказал ему убить 15 человек.

Детали: Задержали мужчину в момент, когда тот пытался зарезать женщину с ребенком.

По словам родственников Усенко, то ездил работать в Чехию, откуда год назад вернулся другим человеком. "Стал говорить о каких то демонах. Но вёл себя не агрессивно", – цитирует родственников Геращенко.

Во время обыска в доме убийцы на стенах полиция нашла "странные мистические символы и концентрические рисунки". Трактовать их будут эксперты в психиатрии. 

 
Фото: Антон Геращенко

На опубликованном видео, мужчина утверждает, что обращался в отделение полиции, чтобы они помешали ему совершить убийство.

Как сообщалось ранее злоумышленник убил двух человек. Геращенко подтвердил, что погибли отец и сын.

"Полиция будет проводить детальное следствие для определения круга общения подозреваемого в двойном убийстве и ранении 8 человек для понимания – не было ли эта трагедия вдохновлена кем то другим. Не было ли здесь факта внушения, подстрекательства", – подытожил замминистра.

Что предшествовало: В субботу в Кривом Роге мужчина напал с ножом на прохожих. Двух человек он убил, еще 8 человек пострадали, в частности, 8-летний мальчик.

Президент Владимир Зеленский назвал трагедию абсолютным терроризмом

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кривой Рогубийствополиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Кривой Рог
Враг ночью ударил по Кривому Рогу: повреждено предприятие, есть пострадавший
ВС: В направлении Кривого Рога движутся крылатые ракеты
В Кривом Роге прогремели взрывы – Вилкул
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: