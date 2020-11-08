В ТКГ нужно создать еще одну подгруппу – Резников

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что в Трехсторонний контактной группе для урегулирования ситуации на Донбассе необходимо создать пятую подгруппу, которая бы занималась вопросом подготовки возвращения контроля над границей с Россией.

Источник: вице-премьер-министр Алексей Резников в интервью "Радио Свобода"

Детали: По мнению Резникова, при заключении Минских соглашений в феврале 2015 года Украина ошибочно согласилась на единственный пункт, который определяет, что восстановления полного контроля над границей должно начаться в первый день после местных выборов.

"И эта ошибка сегодня не дает возможности нам продуктивно двигаться в решении этой задачи. Поэтому если Россия действительно настроена на завершение этой гибридной войны и прекращения конфликта с соседней Украиной, она должна понять, что придется идти на уступки и дать возможность проконтролировать границу. Это будет, в том числе, в их прямом интересе.

Если они не доверяют непосредственно пограничной службе Украины, мы готовы искать компромиссный вариант, когда будет посредник в роли международного представительства. Например, дополнительная миссия ОБСЕ с увеличенным, расширенным мандатом", – сказал вице-премьер.

Резников отметил, что сейчас Россия вместе со своими марионетками на Донбассе требует, чтобы восстановление контроля над границей произошло именно после местных выборов.

Напомним: