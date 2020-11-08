Байден планирует отменить ряд указов Трампа сразу после инаугурации

Победивший на выборах президента в США Джо Байден планирует издать исполнительные указы, отменяющие ряд распоряжений Дональда Трампа, как только вступит в должность 20 января.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на The Washington Post

Детали: Байден планирует вернуть США в Парижское соглашение по климату, а также отменить выход США из Всемирной организации здравоохранения.

Кроме того, по данным источников The Washington Post, кандидат от демократов хочет немедленно отменить запрет на иммиграцию, который был нацелен на многие страны с мусульманским большинством, и восстановить программу, которая позволит людям, незаконно привезенным в Штаты в детстве, оставаться в стране.

Кроме того, уже в понедельник Байден планирует объявить о составе своей группы по борьбе с коронавирусом.

Прямая речь: "В понедельник я представлю группу ведущих ученых и экспертов, которые будут советниками по переходному периоду, чтобы помочь подготовить проект программы действий на основе плана Байдена и Харрис по COVID-19. Он вступит в силу 20 января 2021 года".

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Напомним: