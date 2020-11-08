Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Байден планирует отменить ряд указов Трампа сразу после инаугурации

Воскресенье, 8 ноября 2020, 09:22

Победивший на выборах президента в США Джо Байден планирует издать исполнительные указы, отменяющие ряд распоряжений Дональда Трампа, как только вступит в должность 20 января.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на The Washington Post

Детали: Байден планирует вернуть США в Парижское соглашение по климату, а также отменить выход США из Всемирной организации здравоохранения.

Кроме того, по данным источников The Washington Post, кандидат от демократов хочет немедленно отменить запрет на иммиграцию, который был нацелен на многие страны с мусульманским большинством, и восстановить программу, которая позволит людям, незаконно привезенным в Штаты в детстве, оставаться в стране.

Кроме того, уже в понедельник Байден планирует объявить о составе своей группы по борьбе с коронавирусом.

Прямая речь: "В понедельник я представлю группу ведущих ученых и экспертов, которые будут советниками по переходному периоду, чтобы помочь подготовить проект программы действий на основе плана Байдена и Харрис по COVID-19. Он вступит в силу 20 января 2021 года".

Читайте также: Президент Джо Байден: что изменят для Украины результаты выборов в США

Напомним:

  • Ведущие СМИ в США сообщили, что Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, что означает победу на президентских выборах. 
  • Демократ Джо Байден призвал американцев оставить позади жесткую риторику и объединиться как нация.

Темы: БайденСШАТрамп


powered by lun.ua
Главное сегодня

Гибель десантника в Донбассе: в ТКГ говорят о возможном самоубийстве

Байден планирует отменить ряд указов Трампа сразу после инаугурации

Коронавирус: в Украине больше 9 тысяч новых заражений, 138 человек умерли

Украина 10-я в мире по суточной заболеваемости COVID-19

Байден обратился к нации и призвал сторонников Трампа дать шанс друг другу

Видео, ФотоВ МВД рассказали детали о мужчине, который устроил резню в Кривом Роге

Все новости...
Байден
"Мы не враги, мы - американцы": Байден заявил о примирении с избирателями Трампа
Победа Байдена: ЕС и НАТО ожидают углубления сотрудничества с США
Американцы празднуют победу Байдена на улицах Вашингтона и других городов
Последние новости
11:06
На Харьковщине второй день подряд более тысячи заражений Covid-19
10:37
Трамп продолжает заявлять о победе на выборах, обжаловал результат в Аризоне
10:31
Шмыгаль В октябре государственный бюджет выполнен на 110%
10:22
картаПогода в воскресенье порадует теплом
09:51
"Мы не враги, мы - американцы": Байден заявил о примирении с избирателями Трампа
09:37
Гибель десантника в Донбассе: в ТКГ говорят о возможном самоубийстве
09:22
Байден планирует отменить ряд указов Трампа сразу после инаугурации
09:06
Победа Байдена: ЕС и НАТО ожидают углубления сотрудничества с США
08:27
Коронавирус: в Украине больше 9 тысяч новых заражений, 138 человек умерли
08:12
В Беларуси двух задержанных журналистов отправили в изолятор, их будут судить
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!