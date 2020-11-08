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"Шуша - наш! Карабах - наш!" Алиев заявил о взятии важного города

Воскресенье, 8 ноября 2020, 10:19
Шуша - наш! Карабах - наш! Алиев заявил о взятии важного города

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 ноября во время обращения к нации заявил о том, что вооруженные силы страны взяли под контроль город Шуша в Нагорном Карабахе.

Источник: азербайджанское информагентство Report

Детали: Шуша - стратегически важный город, он по сути является пригородом Степанакерта. Журналист Андрей Цаплиенко объясняет, что через Шушу проходит ключевая дорога Степанакерт-Шуша-Лачин, единственная на сегодня транспортная артерия, по которой армянская армия и военная техника попадали на территорию Нагорного Карабаха.

По словам Цаплиенко, со взятием Шуши полный контроль Азербайджана над Нагорным Карабахом - дело нескольких недель.

Полный список населенных пунктов Нагорного Карабаха, контроль над которыми уже установил Азербайджан, опубликован на сайте военного ведомства страны.

Прямая речь Алиева: "Победоносная азербайджанская армия освободила город Шушу от оккупации. Шуша - наш! Карабах - наш! В этой связи, я от всего сердца поздравляю весь азербайджанский народ! От всего сердца поздравляю всех шушинцев!"

 

При этом официальный Ереван опроверг переход Шуши под контроль Азербайжана. Представитель министерства обороны Армении заявил, что бои за город продолжаются.

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Напомним: 4 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль семи населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Нагорный КарабахАзербайджанвойнаАрмения
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