Бои продолжаются: Армения опровергла заявление Алиева о взятии Шуши

Официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о переходе города Шуша в Нагорном Карабахе под контроль азербайджанской армии.

Источник: Ованнисян в Twitter

Прямая речь: "Бои в Шуше продолжаются, ждите и верьте нашей армии".

Детали: При этом пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян рассказала, что ожесточенные бои в ночь на воскресенье развернулись в районе Шуши и в юго-восточном секторе Нагорного Карабаха. По ее словам, было уничтожено 4 танка, 20 бронетранспортеров, 11 автомобилей и 2 БПЛА Азербайджана.

Азербайджанские СМИ днем 8 ноября опубликовали видео боев за город Шуша.

Напомним: Ильхам Алиев 8 ноября во время обращения к нации заявил о том, что вооруженные силы страны взяли под контроль стратегически важный город Шуша в Нагорном Карабахе.