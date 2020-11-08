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Россия уже экономически не справляется с Донбассом – Резников

Воскресенье, 8 ноября 2020, 18:47
Россия уже экономически не справляется с Донбассом – Резников
Радио Свобода

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников убежден, что продолжение войны против Украины экономически невыгодно для России.

Источник: Резников в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Я неоднократно это говорил, что для Российской Федерации продолжение ведения этой гибридной войны против Украины невыгодно, непрагматично. И вот в этом главная "соль". И я считаю, что ради того, чтобы найти прагматичный выход, они будут готовы к завершению этой гибридной войны".

"Для них тот маневр, который они сделали в 2014 году, уже несет вред, а не несет пользу. Им надо же содержать примерно 3-3,5 миллиона человек на оккупированном Донбассе, обеспечивать им пенсии, бюджетные выплаты, ставить вопрос о поддержании порядка.

И экономически они уже не справляются сегодня, они не обеспечивают рабочие места. Даже в клиниках они не могут обеспечить нормальный уровень медицинского обслуживания людей во время пандемии".

Детали: По мнению Резникова, прагматическая неоправданность продолжения агрессии может стать рычагом влияния на Кремль, в том числе в переговорах по освобождению удерживаемых лиц.

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Темы: РосcияДонбассМВОТ
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