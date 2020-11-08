Кравчук – росСМИ: Очередность пунктов минских соглашений нужно менять

Глава делегации Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что пункты минских соглашений в той очередности, в которой они существуют с 2015 года, не могут быть выполнены Украиной, и необходим пересмотр их последовательности.

Источник: Кравчук в интервью российскому информагентству ТАСС

Прямая речь: "Если мы упремся в такую последовательность, которая предусмотрена минскими соглашениями, то этого фактически нельзя сделать. Я думаю, что госпожа [канцлер ФРГ] Ангела Меркель и все, кто принимал участие в [парижском] саммите 2019 года, тогда допускали возможность некоторых уточнений того, что сейчас происходит на Донбассе".

Детали: По словам Кравчука, контроль Украины над участком границы с Россией на Донбассе нужно установить до того, как Украина перейдет к выполнению политической части соглашений.

Он пояснил, что за шесть лет многое изменилось на территории ОРДЛО, и те договоренности, которые были достигнуты в 2015 году, устарели, что, по его словам, признают и другие переговорщики.

Прямая речь: "В нашем плане [предложенный Киевом "План совместных шагов" по урегулированию на Донбассе] я показал изменения этих условий и то, что нам надо изменить очередность действий. Но мы же не меняем основной принцип, который заключается в достижении мира".

Детали: По словам Кравчука, Украина передала свой вариант плана урегулирования конфликта на Донбассе ОБСЕ и ждет от организации согласованного с другими переговорщиками ТКГ единого документа для его обсуждения на следующем заседании в формате видеоконференции 10 ноября.

После получения украинского варианта, по его словам, ОБСЕ разработает "единый документ с учетом позиций всех сторон".

Прямая речь: "Этот документ будет не украинский, не российский, не авторства ОРДЛО. А это будет документ трехсторонней контактной группы, которая по предложению госпожи Грау [спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в контактной группе Хайди Грау] подготовила поручение господину Пьеру Морелю – это посол по политическим вопросам в системе минских соглашений, чтобы он объединил предложения всех и подготовил один документ, который мы будем обсуждать".

"Есть задача подготовить всесторонне продуманный, с учетом интересов всех сторон, и прежде всего ОРДЛО, документ, который откроет дорогу к миру и возрождению жизни на этих территориях".

"Если господин Морель вместе с политической подгруппой, куда также входят представители РФ, ОРДЛО, ОБСЕ, если все договорятся, то мы проголосуем".

Детали: В случае достижения договоренности, по словам Кравчука, такая дорожная карта может быть подписана всеми участниками контактной группы.

"План совместных шагов", как сообщил Кравчук, является продуктом работы ряда государственных органов Украины, его стоит рассматривать как консолидированную официальную украинскую позицию на переговорах.

Прямая речь: "В процессе подготовки участвовала наша делегация в Трехсторонней контактной группе, Министерство иностранных дел. Очень большую работу провел Совет нацбезопасности и обороны Украины, лично господин Алексей Резников как вице-премьер и первый замглавы делегации. [План] рассматривался и обсуждался также с некоторыми депутатами".

Детали: С этим документом, по словам руководителя делегации, лично ознакомился и президент Украины Владимир Зеленский, который "очень внимательно изучил его" в присутствии Кравчука, главы Офиса президента Андрея Ермака и представителей Совбеза.

Что предшествовало: Украинская сторона подготовила для ТКГ "План совместных шагов" с предложением полного прекращения конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.