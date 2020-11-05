Украинская сторона подготовила для Трехсторонней контактной группы "План совместных шагов" с предложением полного прекращения конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

Источник: глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук агентству "Интерфакс-Украина"

Детали: 5 ноября этот план украинской стороны будет направлен координатору ТКГ, спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау.

Первое, что предлагается сделать, – прекратить вооруженный конфликт и провести полную демилитаризацию ОРДЛО. По словам Кравчука, "все вооруженные формирования, наемники, вооружение всё должно быть выведено с этой территории, незаконные вооруженные формирования должны быть распущены" в начале 2021 года.

После этого Украина должна взять под контроль границу и обеспечить на этих территориях нормальную жизнедеятельность.

Глава делегации Украины в ТКГ отметил, что важно будет четко урегулировать вопрос ответственности для лиц, которые принимали участие в событиях, связанных с войной на Донбассе, и недопущения наказания для тех, на ком нет вины за совершение преступлений.

Верховная Рада должна будет принять соответствующий законопроект, текст которого нужно будет обсудить в рабочей группе ТКГ по политическим вопросам.

Украинская сторона будет настаивать, чтобы до середины ноября 2020 года был обеспечен доступ международных организаций, включая Международный комитет Красного Креста, ко всем удерживаемым лицам, чтобы окончательное взаимное освобождение удерживаемых лиц по принципу "всех на всех" состоялось не позднее 15 декабря 2020 года.

Кравчук подчеркнул, что СММ ОБСЕ должна иметь безопасный доступ ко всей территории Украины. Киев также хотел бы добиться до середины декабря увеличения численного состава СММ ОБСЕ на 1500 человек – и обратится с этим к Постоянному совету ОБСЕ.

Согласно украинскому плану, не позднее 31 марта 2021 года на территории ОРДЛО должны быть проведены местные выборы в соответствии с Конституцией и законами Украины, и с соблюдением стандартов ОБСЕ – Копенгагенского документа 1990 года.

По словам Кравчука, необходимо будет принять закон об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО, для чего можно "поднять все наработки", которые есть в Верховной Раде на этот счет.

Он добавил, что "формулу Штайнмайера" необходимо также упомянуть в документе, поскольку ее обсуждали на встрече "Нормандской четверки" в декабре 2019 года в Париже и приняли в работу.

Украина будет добиваться отмены Россией решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставлении жителям этих территорий российского гражданства.

Украина также будет предлагать создание Свободной экономической зоны в рамках реализации особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО. По словам Кравчука, СЭЗ должна действовать там "ориентировочно до 2050 года", это время позволит привести Донбасс в нормальное состояние.

Глава делегации Украины в ТКГ подчеркнул, что предлагаемый Украиной "План совместных шагов" не является заменой тому, что уже сделано за шесть лет работы "Нормандского формата" и ТКГ.

Прямая речь: "Это документ, который отвечает реалиям и тому, что сделано, а с его помощью мы хотим дополнить или уточнить те вопросы, которые не нашли широкого, точного и конкретного воплощения в предыдущих документах. Это должен быть документ, который учтет то, что сделано, и что мы видим на завтрашний день.

Должны быть учтены предложения всех сторон. Только такой документ будет иметь право на жизнь, воспринят и будет выполняться всеми сторонами. Чтобы этот план был реальным, и мы нашли ту "золотую середину", которая отвечает интересам всех сторон, а главное – людей, которые живут на временно оккупированных территориях Донбасса".