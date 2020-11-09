Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Недельная динамика COVID: в Украине прирост больных на 13,5 тысяч больше

Понедельник, 9 ноября 2020, 08:17
Недельная динамика COVID: в Украине прирост больных на 13,5 тысяч больше
Украинская правда

На прошлой неделе в Украине обнаружили на 13,5 больше больных COVID-19, чем на позапрошлой неделе, количество госпитализаций за неделю выросло на 2 тысячи.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 9 ноября

Прямая речь: "За прошедшую неделю было выявлено и лабораторно подтверждено диагноз COVID-19 у 66 824 человек. Это почти на 13,5 тысяч новых случаев больше, чем на позапрошлой неделе.

Нами было сделано методом ПЦР 301 575 тестирований за прошедшую неделю против 293 494 тестирования за позапрошлую. Мы увеличили более чем на 8 тысяч тестов за неделю...

За прошедшую неделю были госпитализированы 9 234 человека, это на 2 тысячи больше пациентов, находящихся в больницах, по сравнению с позапрошлой неделей.

Сегодня более чем 28 тысяч находятся в больницах, это люди с подтвержденным диагнозом или показаниями к госпитализации".

Детали: Глава Минздрава сообщил, что в связи с такой ситуацией правительству будут предлагать усилить карантин, введя "карантин выходного дня".

По словам Степанова, долго ждут результатов тестирования еще в Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской областях, а в остальных областях ситуация нормализовалась.

Министр напомнил, что уже привлекли частные лаборатории и еще будут использовать новые методы тестирования.

Напомним: Украина вторые сутки подряд оказывается на 10 месте среди других государств мира по количеству новых больных коронавирусом.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияМинздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: