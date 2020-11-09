Недельная динамика COVID: в Украине прирост больных на 13,5 тысяч больше

На прошлой неделе в Украине обнаружили на 13,5 больше больных COVID-19, чем на позапрошлой неделе, количество госпитализаций за неделю выросло на 2 тысячи.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 9 ноября

Прямая речь: "За прошедшую неделю было выявлено и лабораторно подтверждено диагноз COVID-19 у 66 824 человек. Это почти на 13,5 тысяч новых случаев больше, чем на позапрошлой неделе.

Нами было сделано методом ПЦР 301 575 тестирований за прошедшую неделю против 293 494 тестирования за позапрошлую. Мы увеличили более чем на 8 тысяч тестов за неделю...

За прошедшую неделю были госпитализированы 9 234 человека, это на 2 тысячи больше пациентов, находящихся в больницах, по сравнению с позапрошлой неделей.

Сегодня более чем 28 тысяч находятся в больницах, это люди с подтвержденным диагнозом или показаниями к госпитализации".

Детали: Глава Минздрава сообщил, что в связи с такой ситуацией правительству будут предлагать усилить карантин, введя "карантин выходного дня".

По словам Степанова, долго ждут результатов тестирования еще в Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской областях, а в остальных областях ситуация нормализовалась.

Министр напомнил, что уже привлекли частные лаборатории и еще будут использовать новые методы тестирования.

Напомним: Украина вторые сутки подряд оказывается на 10 месте среди других государств мира по количеству новых больных коронавирусом.

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