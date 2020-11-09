Локдаун выходного дня: кафе - только "с собой", развлечения - под запретом

Министерство здравоохранения будет предлагать Кабинету министров ввести жесткий карантин на выходные, чтобы в субботу и воскресенье работали только продуктовые магазины, аптеки и ветеринарные аптеки, транспорт и автозаправки, чтобы "разорвать цепь" передачи COVID-19.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 9 ноября

Прямая речь: "Понимая, что полный локдаун будет тяжело малому и среднему бизнесу перенести, мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня. Наше предложение: чтобы с 00 часов субботы до 00 часов понедельника в нашей стране работали исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции, ветеринарные аптеки.

Все остальное, что касается ресторанов, кафе, других заведений общественного питания - чтобы они работали исключительно "на вынос". Что касается остальных магазинов, торгово-развлекательных центров - мы рекомендуем, чтобы они в субботу и воскресенье были закрыты. Это касается и остальных развлекательных заведений, развлекательных событий, чтобы они в субботу и воскресенье не происходили".

Детали: МОЗ надеется, что это уменьшит количество контактов между людьми до минимума, что контакты сузятся до семейного круга, а это, в свою очередь, позволит "сбить волну" распространение коронавирусной болезни.

Глава Минздрава надеется избежать таким образом полного "локдауна", на который пошли повторно некоторые европейские страны.

Напомним: Ранее сообщалось, что усилить карантинные ограничения могут уже с этой недели, но решение Кабинет министров еще не принял.

5 ноября заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорил, что Минздрав будет предлагать ужесточить карантинные ограничения так: полностью запретить массовые мероприятия, закрыть спорт-комплексы и бассейны, в ТРЦ позволить работать исключительно магазинам, закрывать нарушителей карантина.