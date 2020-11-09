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В районе ООС возобновят работу все КПВВ - с карантинными мерами

Понедельник, 9 ноября 2020, 10:45

Начиная с 8 утра 10 ноября, в соответствии с решением командующего объединенных сил, во всех КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил возобновится пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения.

Источник: штаб ООС

Детали: Пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 8:00 до 18:00: на территории Донецкой области - с КПВВ "Гнутово", "Новотроицкое", "Марьинка", "Майорское", а на Луганщине - через КПВВ "Станица Луганская" и новосозданные контрольные пункты въезда-выезда "Счастье" и "Золотое".

При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию проводиться температурный скрининг граждан.

Обязательным условием также является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.

Для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса "Дій вдома" или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины №392 от 20.05.2020.

Предыстория:

  • Из-за карантина КПВВ "Станица Луганская" закрывали на проезд с 15 октября по 1 ноября, однако 24 октября там пропустили 199 человек с регистрацией в ОРДЛО, которые не успели выехать до закрытия пункта и ждали этого больше недели.
  • "Станица Луганская" до последнего закрытия была единственным КПВВ, который работал в полноценном режиме. Другие блокпосты были закрыты пророссийскими боевиками.
  • Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что открытие новых пунктов пересечения линии разграничения на Донбассе в Золотом и Счастье запланировано на 10 ноября.
  • 6 ноября президент Владимир Зеленский вместе с представителями дипломатических миссий осмотрел новый контрольный пункт въезда-выезда "Счастье".
  • Украина закрывала пункты пропуска и в начале эпидемии COVID-19, с апреля по июль.

Темы: ДонбассООСкарантинПограничная служба


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