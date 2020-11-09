В Украине запретили все плановые операции, больницы только для больных с COVID-19
С 9 ноября украинские больницы не будут проводить плановые операции, а перейдут только на лечение ургентных больных и пациентов с COVID-19.
Источник: главный санитарный врач Виктор Ляшко после селекторного совещания у президента 9 ноября
Прямая речь: "С понедельника все плановые операции и плановые госпитализации запрещены в наших больницах, больницы принимают только ургентных больных и исключительно больных с коронавирусной болезнью. Ситуация крайне напряженная. Ситуация крайне напряженная не только в Украине".
Детали: Ляшко отметил, что Украина уже переходит на второй этап распространения коронавирусной болезни.
Сейчас, по его словам, надо срочно увеличить с 50 тысяч до 80 тысяч количество коек, которые могут принимать больных коронавирусом, и 80% из них (то есть 60 тысяч коек) обеспечить кислородом.
Третьим этапом, по его словам, станет развертывание временных госпиталей в приспособленных помещениях.
Он призвал всех соблюдать санитарные нормы, чтобы "Украине не понадобился третий этап" и чтобы сделать все возможное, чтобы "система здравоохранения не претерпела коллапса".
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Предыстория:
- За минувшие сутки, 8 ноября, коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 8 687 жителей Украины, госпитализировали 1 100 больных, умерли 115 пациентов, выздоровели 2 277 человек.
- Министерство здравоохранения будет предлагать Кабинету министров ввести жесткий карантин на выходные, чтобы в субботу и воскресенье работали только продуктовые магазины, аптеки и ветеринарные аптеки, транспорт и автозаправки, чтобы "разорвать цепь" передачи COVID-19.