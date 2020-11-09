Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Украине запретили все плановые операции, больницы только для больных с COVID-19

Понедельник, 9 ноября 2020, 14:52
Фото КГГА

С 9 ноября украинские больницы не будут проводить плановые операции, а перейдут только на лечение ургентных больных и пациентов с COVID-19.

Источник: главный санитарный врач Виктор Ляшко после селекторного совещания у президента 9 ноября

Прямая речь: "С понедельника все плановые операции и плановые госпитализации запрещены в наших больницах, больницы принимают только ургентных больных и исключительно больных с коронавирусной болезнью. Ситуация крайне напряженная. Ситуация крайне напряженная не только в Украине".

Детали: Ляшко отметил, что Украина уже переходит на второй этап распространения коронавирусной болезни.

Сейчас, по его словам, надо срочно увеличить с 50 тысяч до 80 тысяч количество коек, которые могут принимать больных коронавирусом, и 80% из них (то есть 60 тысяч коек) обеспечить кислородом.

Третьим этапом, по его словам, станет развертывание временных госпиталей в приспособленных помещениях.

Он призвал всех соблюдать санитарные нормы, чтобы "Украине не понадобился третий этап" и чтобы сделать все возможное, чтобы "система здравоохранения не претерпела коллапса".

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Предыстория:

  • За минувшие сутки, 8 ноября, коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 8 687 жителей Украины, госпитализировали 1 100 больных, умерли 115 пациентов, выздоровели 2 277 человек.
  • Министерство здравоохранения будет предлагать Кабинету министров ввести жесткий карантин на выходные, чтобы в субботу и воскресенье работали только продуктовые магазины, аптеки и ветеринарные аптеки, транспорт и автозаправки, чтобы "разорвать цепь" передачи COVID-19.

Ирина Балачук, УП
Темы: коронавирусУкраинакарантинмедицина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин согласовал назначение трех новых глав ОГА

обновленоКабмин отменил адаптивный карантин и ввел локдаун выходного дня. Список запретов

Минздрав: COVID развивается ураганными темпами, нужен полный локдаун на 3 недели. Но

В Ереване митинги, стычки и задержания. Люди требуют отставки Пашиняна 

Украина считает войну в Нагорном Карабахе завершенной

инфографикаПоявился новый президентский рейтинг: лидер и главный оппонент не изменились

Все новости...
коронавирус
Зеленский ожидает, что "карантин выходного дня" будет длиться несколько недель
Одна из вакцин от COVID-19 показывает эффективность 90%
Венгрия планирует закрыть рестораны, комендантский час с 20:00
Последние новости
17:43
В Ереване под парламентом требуют отставки премьера за сдачу Карабаха
17:20
"Карантин выходного дня": транспорт будет работать
17:16
В Австрии предлагают сажать потенциальных террористов на неограниченное время
17:11
Стало известно, сколько будут стоить в Украине новые Mac Mini и MacBook Pro
17:06
Директора больницы в Черкассах поймали на растрате 3 млн при закупке медоборудования
17:06
ОАСК завернул иск об отмене результатов "опроса Зеленского"
17:02
Глава Закарпатья сообщил о "самой скандальной земельной афере года"
16:38
В Германии ограбили таможню: просверлили сейф и украли 6,5 млн евро
16:19
Миллиард из "ковидных" средств на дороги перейдет больницам
16:18
Кулеба о решении РФ: Украина закрыла торгпредства еще три месяца назад
Все новости...