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Россия срывает открытие всех КПВВ на Донбассе

Понедельник, 9 ноября 2020, 15:07
Россия срывает открытие всех КПВВ на Донбассе

Россия не собирается вместе с Украиной восстанавливать работу всех контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения в Донбассе.

Источник: сообщение в Facebook украинской делегации в Трехсторонний контактной группе

Детали: По данным делегации, Украина подготовила к открытию 10 ноября КПВВ и сервисные центры, в которых украинцы с обеих сторон линии соприкосновения смогут получить административные и социальные услуги, юридическую помощь, медицинскую помощь, банковские услуги, а также воспользоваться комнатами матери и ребенка.

"Однако, как мы только что услышали, российская сторона восстанавливать их работу не собирается", - отмечает украинская сторона в ТКГ.

Там считают, что такой срыв открытия КПВВ "особенно болезненно ударит по потребностям граждан Украины с обеих сторон линии разграничения".

"Создается впечатление, что Кремль не способен гарантировать выполнение договоренностей, которые подписал президент РФ В. Путин", - говорится в сообщении.

В украинском делегация подчеркнули, что Украина "четко и последовательно" выполняет свою часть договоренностей, достигнутых на Парижском саммите в нормандской формате 9 декабря 2019 года, чего нельзя сказать о России.

Предыстория: Ранее штаб операции Объединенных сил сообщил, что, начиная с 8 утра 10 ноября во всех КПВВ в районе проведения операции возобновится пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения.

Украинская правда
Темы: ДонбассРосcияОРДЛОООС
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