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КС отложил рассмотрение вопроса о земле из-за отсутствия кворума

Понедельник, 9 ноября 2020, 15:19
КС отложил рассмотрение вопроса о земле из-за отсутствия кворума
Фото bank.gov.ua

Большая палата Конституционного суда отложила рассмотрение вопроса о толковании норм Конституции о земле как основном национальном богатстве из-за отсутствия кворума на заседании.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителя КС

Прямая речь: "Дело отложено в связи с отсутствием кворума".

Детали: Ранее со ссылкой на источники сообщалось, что четверо судей КС, которые не голосовали за решение об антикоррупционном законодательстве, отказались участвовать в слушаниях большой палаты суда.

Основанием для отказа стало обнародование одним из судей проекта решения КС относительно толкования понятия "земля".

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Что предшествовало: Судья Конституционного суда Сергей Сас обратился к украинцам и показал проект решения касательно толкования земельных статей Конституции. Часть судей КС из-за обнародования проектов решений объявила бойкот.

Предыстория:

  • В Украине возник кризис на фоне решения Конституционного суда, которое фактически останавливает антикоррупционную реформу.
  • Скандальное решение КС не поддержали судьи Сергей Головатый, Олег Первомайский, Василий Лемак и Виктор Колесник.
  • Президент Владимир Зеленский призвал председателя КС Александра Тупицкого подать в отставку. Широко обсуждается также возможность решения конфликта политическим путем.

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Темы: КСземля
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