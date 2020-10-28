Наказание за недостоверное декларирование является чрезмерным: КС обнародовал скандальное решение

Судьи Конституционного суда признали такой, что не соответствует Конституции, уголовную статью 366-1, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. По мнению Суда, уголовная ответственность является чрезмерной за совершение таких правонарушений.

Источник: решение КС, глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин в Telegram

Детали: Судьи решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является "чрезмерным наказанием" для людей.

По их мнению, наказание, которое испытывает человек, якобы непропорционально ущербу.

Дословно: "Криминализация конкретного поступка человека возможна при условии, если это отвечает, в частности, совокупности следующих критериев: значительная (существенная) общественная опасность деяния; распространение аналогичных действий в обществе; неэффективность других отраслевых правовых средств воздействия на указанные деяния; невозможность успешной борьбы с действием менее репрессивными методами ...

По своей правовой природе представления субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредоставление декларации хоть и свидетельствуют о нарушении требований антикоррупционного законодательства, однако такие действия не способны причинить существенный вред физическому или юридическому лицу, обществу или государству в объемах, необходимых для признания их общественно опасными в соответствии с требованиями статьи 11 УК...

КСУ считает, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений. Негативные последствия, которые испытывает человек, привлечено к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьей 3661 УК Украины, непропорциональные вреде, наступившей или могла наступить в случае совершения соответствующих действий".

Детали: Шабунин считает, что следствием этого решения будет начало свертывания Западной поддержки Украины .: "Минимум десять продажных судей уничтожили достижения тысяч военных, которые защищают Украину, ежедневно рискуя жизнью".

В ЦПК объясняют, что декларации отныне становятся скрытыми, ведь неконституционными признали и нормы о круглосуточном бесплатном доступе кого-либо к ним. Любые контроль и проверка деклараций также отныне невозможны.

В Центре также уверяют, что КСУ признал неконституционными многие положения, которые вообще не ставились под сомнение в конституционном представлении.

Дословно ЦПК: "НАЗК, которое создавалось, прежде всего, для проверки деклараций чиновников и контроля за конфликтом интересов в их деятельности потеряло большинство своих полномочий и прав для этого. Это фактически исключает любую эффективную деятельность этого органа. Более того, НАЗК поэтому не сможет действенно реализовывать и другие полномочия - например, по контролю за партийными финансами.

В мотивационной части отсутствует обоснование неконституционности большинства положений, которые в итоге потеряют силу через решение КС. Это существенно затрудняет понимание, в чем была проблема с этими нормами - и это, в свою очередь, ставит под большое сомнение возможность повторного введения подобных норм. Например, непонятно, почему декларации больше не могут быть публичными. При отсутствии обоснования этого - невозможно подготовить законодательные изменения, которые бы учитывали правовую позицию КСУ.

Отмена этих норм нарушает обязательства Украины по программе МВФ, кредитным соглашениям с ЕС, а также требования предоставления безвизового режима Украине со странами ЕС".

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