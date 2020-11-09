СБУ подозревает причастность "третьих сил" к обстрелу консульства Азербайджана в Харькове

СБУ рассматривает версию причастности "третьих сил" к обстрелу здания почетного консульства Азербайджана в Харькове в ночь на 7 ноября.

Источник: заявление начальника управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина, которую цитирует прессек ведомства

Детали: По словам Дудина, после анализа ситуации СБУ констатирует, что подобные случаи происходят в странах, где компактно проживают выходцы из Армении и Азербайджана, и именно медиаресурсы "третьих" стран распространяют эту информацию.

Прямая речь: "На сегодня, в соответствии с компетенцией, Службой безопасности Украины рассматриваются версии о вмешательства "третьих" сил к раскачиванию ситуации в Украине и Харьковском регионе как элемента "гибридной войны", так и к созданию комфортных условий для дипломатов "третьих" стран в их деятельности, связанной с ситуацией в Нагорном Карабахе ..

С сожалением констатируем, что отдельные политические силы региона, которые приближены к "третьим" странам, в результате звонкого проигрыша на местных выборах, возможно по указанию эмиссаров "третьих" стран (сейчас указанная версия также проверяется), пытаются сделать "хайп" и разжечь огонь национальной вражды в регионе. Каждом таком случае дается оценка и проводятся соответствующие мероприятия с целью недопущения и нейтрализации указанных процессов".

Дополнительно: Управление СБУ обратилось к харьковчанам и гостям региона с просьбой помочь установить лиц, совершивших данное преступление. Особенно просят обращаться людей, осуществлявших въезд на территорию Украины через пункт пропуска "Гоптовка" 05-06 ноября 2020 года и выезд 7 ноября.

По характерным особенностям, один из двух преступников профессионально занимался боксом, кикбоксингом или тайским боксом.

Что предшествовало: В ночь на 7 ноября неизвестные обстреляли окно и входную дверь здания консульства Азербайджана в Харькове.