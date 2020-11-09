Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ подозревает причастность "третьих сил" к обстрелу консульства Азербайджана в Харькове

Понедельник, 9 ноября 2020, 16:35
СБУ подозревает причастность третьих сил к обстрелу консульства Азербайджана в Харькове

СБУ рассматривает версию причастности "третьих сил" к обстрелу здания почетного консульства Азербайджана в Харькове в ночь на 7 ноября.

Источник: заявление начальника управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина, которую цитирует прессек ведомства

Детали: По словам Дудина, после анализа ситуации СБУ констатирует, что подобные случаи происходят в странах, где компактно проживают выходцы из Армении и Азербайджана, и именно медиаресурсы "третьих" стран распространяют эту информацию.

Прямая речь: "На сегодня, в соответствии с компетенцией, Службой безопасности Украины рассматриваются версии о вмешательства "третьих" сил к раскачиванию ситуации в Украине и Харьковском регионе как элемента "гибридной войны", так и к созданию комфортных условий для дипломатов "третьих" стран в их деятельности, связанной с ситуацией в Нагорном Карабахе ..

С сожалением констатируем, что отдельные политические силы региона, которые приближены к "третьим" странам, в результате звонкого проигрыша на местных выборах, возможно по указанию эмиссаров "третьих" стран (сейчас указанная версия также проверяется), пытаются сделать "хайп" и разжечь огонь национальной вражды в регионе. Каждом таком случае дается оценка и проводятся соответствующие мероприятия с целью недопущения и нейтрализации указанных процессов".

Дополнительно: Управление СБУ обратилось к харьковчанам и гостям региона с просьбой помочь установить лиц, совершивших данное преступление. Особенно просят обращаться людей, осуществлявших въезд на территорию Украины через пункт пропуска "Гоптовка" 05-06 ноября 2020 года и выезд 7 ноября.

По характерным особенностям, один из двух преступников профессионально занимался боксом, кикбоксингом или тайским боксом.

Что предшествовало: В ночь на 7 ноября неизвестные обстреляли окно и входную дверь здания консульства Азербайджана в Харькове.

Украинская правда
Темы: СБУАзербайджанНагорный Карабах
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
СБУ
В Днепре задержали информаторку оккупантов – чиновницу Укрзализныци
СБУ: Разоблачены группы, которые переправляли "уклонистов" за границу с участием иностранцев
Жительница Николаева сливала места дислокации властей и ВСУ "беркутовцу" в Крым
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: