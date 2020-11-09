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В ОП пока не рассматривают сценарий и.о. президента, если состояние Зеленского ухудшится

Понедельник, 9 ноября 2020, 22:41
В ОП пока не рассматривают сценарий и.о. президента, если состояние Зеленского ухудшится

Президент Владимир Зеленский, у которого диагностировали коронавирус, чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей; исполнение его обязанностей кем-то другим пока не рассматривается.

Источник: пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии BBC News Украина

Детали: По ее словам, 9 ноября в Офисе президента был "обычный день в условиях пандемии". Президент проводил селекторное совещание, вокруг него было немного людей, как и обычно в условиях карантина. Зеленский "чувствовал себя хорошо и был в хорошем настроении".

Уже под вечер в Офисе узнали о положительном тесте у президента и у руководителя ОП Андрея Ермака.

Мендель отметила, что они чувствуют себя хорошо, у президента небольшая температура. Никаких других симптомов пока нет.

В дальнейшем, объяснила пресс-секретарь, Владимир Зеленский будет находиться дома. Там, по ее словам, есть отдельное помещение, где он и будет работать.

На вопрос о том, кто будет исполнять обязанности президента в случае, если состояние Зеленского ухудшится, его пресс-секретарь ответила, что такой сценарий пока не рассматривают: президент активно принимает витамины, находится под наблюдением врачей. Поэтому в Офисе надеются, что это не будет какая-то осложненная форма болезни.

Работников ОП массово протестовали на коронавирус.

Прямая речь: "Сегодня почти все работники Офиса сдавали тесты - результат пока знают не все, некоторые еще его ожидают. Я лично не сдавала, потому что я сделала это в субботу, и он был отрицательный. Поэтому следующий я сдавать уже к концу этой недели".

Темы: ЗеленскийОфис президента
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