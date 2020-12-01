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Стало известно, почему УЕФА присудил техпоражения Украины в матче со Швейцарией - СМИ

Вторник, 1 декабря 2020, 10:37
Стало известно, почему УЕФА присудил техпоражения Украины в матче со Швейцарией - СМИ
уаф

УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение в матче против Швейцарии в Лиге наций, поскольку не была предусмотрена полная замена состава.

Источник: Футбол News на телеканале Футбол 1

Детали: Отмечается, что Украинская ассоциация футбола получила мотивационную часть решения Апелляционного комитета УЕФА.

На 17 страницах за подписью председателя комитета Педро Томаса футбольный союз подробно разъяснил, почему принял такое решение. В частности речь идет о том, что УАФ должна была предусмотреть потенциальную необходимость полной замены команды после положительных тестов (на коронавирус -ред.) в Германии.

На официальной странице УАФ подтвердили, что получили мотивационную часть решения от УЕФА по матчу Швейцария - Украина.

В свою очередь УАФ не назвала других подробностей мотивационной части решения, отметив: "Юристы УАФ тщательно анализируют полученный документ и готовят обжалование в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS)".

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Темы: футбол
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