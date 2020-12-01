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Стало известно, почему УЕФА присудил техпоражения Украины в матче со Швейцарией - СМИ

Вторник, 1 декабря 2020, 11:37
уаф

УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение в матче против Швейцарии в Лиге наций, поскольку не была предусмотрена полная замена состава.

Источник: Football.ua со ссылкой на телеканалы Футбол 1/2/3

Детали: Отмечается, что 30 ноября Украинская ассоциация футбола получила мотивационную часть решения Апелляционного комитета УЕФА.

Она изложена на 17 страницах, подписанных главой комитета Педро Томасом Маркесом. Так, по его мнению, главной причиной технического поражения сборной Украины стало то, что УАФ не предусмотрела потенциальной необходимости полной замены команды после положительных тестов на коронавирус в Германии.

Отметим, что перед матчем с Германией положительные тесты на коронавирус сдали Андрей Ярмоленко, Виктор Коваленко, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и один из менеджеров сборной. После этого уже в Швейцарии подобная участь настигла Руслана Малиновского, Сергея Кривцова, Жуниора Мораеса и тренера по физподготовке. При этом, Кривцов и Мораес только-только переболели коронавирусом.

Теперь же у УАФ есть 10 дней, чтобы изучить документ и подать иск в Спортивный Арбитражный суд в Лозанне.

Поскольку перед последним туром Украина опережала Швейцарию на 3 очка и выиграла в первом матче 2:1, решение УЕФА отправило нашу сборную на последнее место и, как следствие, в Лигу В Лиги наций.

Темы: футбол


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