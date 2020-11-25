УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение в матче со Швейцарией

Сборной Украины присудили техническое поражение со счетом 0:3 в матче Лиги Наций со Швейцарией.

Источник: Украинская ассоциация футбола

Детали: Решение принял Апелляционный комитет УЕФА, который проводил свое заседание в среду 25 ноября.

После зачисления технического поражения подопечные Андрея Шевченко набрали 6 очков в группе 4 и заняли последнее место в турнирной таблице. Таким образом на следующий сезон сборная Украины вылетает в дивизион В Лиги Наций.

У УАФ есть право обжаловать решение Апелляционного комитета УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Прямая речь вице-президента УАФ Юрия Записоцкого: "После получения резолютивной части решения Апелляционного комитета УЕФА УАФ заявляет о своем категорическом несогласии с ним и о своем намерении обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в г. Лозанна сразу после получения полного текста решения с мотивировочной частью".

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