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УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение в матче со Швейцарией

Среда, 25 ноября 2020, 17:18
УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение в матче со Швейцарией

Сборной Украины присудили техническое поражение со счетом 0:3 в матче Лиги Наций со Швейцарией.

Источник: Украинская ассоциация футбола

Детали: Решение принял Апелляционный комитет УЕФА, который проводил свое заседание в среду 25 ноября.

После зачисления технического поражения подопечные Андрея Шевченко набрали 6 очков в группе 4 и заняли последнее место в турнирной таблице. Таким образом на следующий сезон сборная Украины вылетает в дивизион В Лиги Наций.

У УАФ есть право обжаловать решение Апелляционного комитета УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Прямая речь вице-президента УАФ Юрия Записоцкого: "После получения резолютивной части решения Апелляционного комитета УЕФА УАФ заявляет о своем категорическом несогласии с ним и о своем намерении обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в г. Лозанна сразу после получения полного текста решения с мотивировочной частью".

Предыстория:

  • Матч Швейцария - Украина в шестом туре Лиги наций должен был пройти 17 ноября в Люцерне. В день игры положительные тесты на COVID-19 сдали три игрока сборной Украины и один из сотрудников тренерского штаба.
  • В день поединка врач кантона Люцерн Роджер Харстолл запретил проводить этот матч из-за положительных тестов у игроков украинской команды. Позже сборную Украины закрыли на карантин, а уже 18 ноября команда вернулась в Киев. Повторные тесты у игроков оказались отрицательными.
  • Украинская сторона настаивала на проведении игры 17 ноября, или на следующий день. Позже УЕФА сообщила, что игра Швейцария - Украина не состоится в данные сроки и судьбу матча будет решать Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА.

Украинская правда
Темы: футбол
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