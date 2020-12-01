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В СНБО подтвердили, что локдаун точно будет, вопрос только - когда

Вторник, 1 декабря 2020, 16:01

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорит, что новый локдаун будет обязательно, сейчас еще обсуждаются временные рамки.

Источник: Данилов в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "То, что локдаун будет в нашей стране вводиться, - да. Единственный вопрос - времени, когда он будет вводиться: в декабре или с 2 января. Сейчас как раз идет дискуссия со специалистами по этому поводу".

Детали: По словам Данилова, все будет зависеть, какую информацию о количестве зараженных власть будет иметь в ближайшие дни.

Что предшествовало: Источники УП называли два варианта временных рамок возможного локдауна: с 7 до 20 декабря или с 25 декабря по 17 января. Отмечалось также, что при принятии решения власти будут учитывать, дал ли эффект карантин выходного дня, введенный с 13 ноября.

Темы: карантинкоронавирус


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