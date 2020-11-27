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Будет ли полный локдаун, будем знать через неделю – ОП

Пятница, 27 ноября 2020, 09:43
Будет ли полный локдаун, будем знать через неделю – ОП
Фото УП

Первые результаты карантина выходного дня, введенного 13 ноября, будут заметны через неделю – тогда и станет ясно, нужен ли Украине полный локдаун.

Источник: Офис президента со ссылкой на интервью заместителя руководителя ОПУ Кирилла Тимошенко

Прямая речь: "Возможен ли локдаун, мы поймем после того, как пройдем третьи выходные на карантине, и будем принимать решение".

Детали: По словам Тимошенко, сейчас власти пытаются сбить темпы роста заболеваемости COVID-19, чтобы стабилизировать ситуацию, а также увеличивать количество койко-мест и кроватей с кислородом и другим оборудованием.

Заместитель руководителя ОПУ добавил, что пока нет четкого показателя предельного количества новых случаев инфицирования в сутки, при котором медицинская система не будет справляться. Он пояснил, что также имеет значение количество тех, кто выздоровел, продолжительность пребывания в больницах и тому подобное. Поэтому важны показатели количества заражений и свободных мест в больницах.

В случае введения локдауна в ОПУ обещают заранее обеспечить "полную коммуникацию".

Предыстория: 

  • 11 ноября Кабмин отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничение ввели до 30 ноября, но не исключено их продолжение и до конца года.
  • Кабинет министров рассматривает жесткий карантин на новогодние и рождественские праздники как один из вариантов развития событий.

Украинская правда

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Темы: Офис президентакарантинкоронавирус
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