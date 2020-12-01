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НАБУ месяц просит заменить прокурора, который закрыл "Роттердам+": у Венедиктовой думают

Вторник, 1 декабря 2020, 18:13
НАБУ месяц просит заменить прокурора, который закрыл Роттердам+: у Венедиктовой думают

В Офисе генерального прокурора больше месяца рассматривают просьбу Национального антикоррупционного бюро заменить прокурора, который ранее закрыл так называемое дело "Роттердам +" относительно возможных злоупотреблений на стоимости электроэнергии.

Источник: ответ Офиса на запрос УП

Детали: НАБУ прислало в ОГП письмо о возложении полномочий на другого прокурора.

По мнению детективов, прокурор Виталий Пономаренко неэффективно осуществляет надзор за соблюдением законов в расследовании.

27 ноября в ОГП сказали, что письмо детективов до сих пор находится на рассмотрении.

По данным УП, просьбы были направлены Антикоррупционным бюро еще 28 октября и 3 ноября.

 

Что было раньше: В августе 2020 года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко, курирующий дело со стороны САП, внес постановление о закрытии дела "Роттердам+".

В октябре Высший антикоррупционный суд возобновил дело.

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Непотопляемый "Роттердам+": как "элита" оставила в дураках всю страну

Что было раньше:

  • В марте 2016 Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию.
    Согласно ей, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".
  • Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.
  • Формула утратила силу с 1 июля этого года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.
  • 8 августа 2019 года детективы НАБУ по делу "Роттердам+" сообщили о подозрении шести лицам, в частности экс-главе Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Бутовском.

Соня Лукашова, УП

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Темы: НАБУОфис генпрокурораВенедиктоваРоттердам+
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