НАБУ месяц просит заменить прокурора, который закрыл "Роттердам+": у Венедиктовой думают

В Офисе генерального прокурора больше месяца рассматривают просьбу Национального антикоррупционного бюро заменить прокурора, который ранее закрыл так называемое дело "Роттердам +" относительно возможных злоупотреблений на стоимости электроэнергии.

Источник: ответ Офиса на запрос УП

Детали: НАБУ прислало в ОГП письмо о возложении полномочий на другого прокурора.

По мнению детективов, прокурор Виталий Пономаренко неэффективно осуществляет надзор за соблюдением законов в расследовании.

27 ноября в ОГП сказали, что письмо детективов до сих пор находится на рассмотрении.

По данным УП, просьбы были направлены Антикоррупционным бюро еще 28 октября и 3 ноября.

Что было раньше: В августе 2020 года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко, курирующий дело со стороны САП, внес постановление о закрытии дела "Роттердам+".

В октябре Высший антикоррупционный суд возобновил дело.

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Что было раньше: