Украина снова в лидерах Европы и мира по скорости распространения COVID-19

По состоянию на 12 декабря в странах Европы диагностировали 223 тысячи новых заражений COVID-19, в частности, 13 514 в Украине.

Источник: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Детали: В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Германия, Великобритании, Италия и Украины. В соответствующем мировом антирейтинге Украина снова на 9-м месте.

Статистика за 10 декабря

Сейчас в мире диагностировано 71 миллион случаев заражения коронавирусом, 49 миллионов больных вылечились, 1 599 290 пациентов с COVID-19 умерли. Продолжают бороться с болезнью более 20 миллионов человек.

Что предшествовало: 10 декабря в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 13 514 лицам, выздоровели 15 327 человек, в больницы с коронавирусом или подозрением на него попали 2 846 человек, умерли 285 больных – это наибольшее количество летальных случаев с марта.

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