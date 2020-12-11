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Второй за неделю максимум смертельных случаев от COVID: 285 за сутки

Пятница, 11 декабря 2020, 07:17
Второй за неделю максимум смертельных случаев от COVID: 285 за сутки
УП

10 декабря в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 13 514 лицам, выздоровели 15 327 человек, в больницы с коронавирусом или подозрением на него попали 2 846 человек, умерли 285 больных – это наибольшее количество летальных случаев с марта.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, мониторинг СНБО

Детали: Только в среду 9 декабря был предыдущий антирекорд по показателю смертей – 276 случаев, а в четверг 10 декабря был антирекорд по госпитализациям – в больницы положили 2 993 больных (статистика за предыдущие дни соответственно). То есть негативная тенденция сложных случаев сохраняется. При этом количество новых случаев относительно меньше по сравнению с двумя предыдущими неделями, а количество выздоровлений его превышает четвертый день подряд.

 
СНБО

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.

Среди новых больных: 638 детей и 690 медработников.

Летальных случаев от коронавируса больше всего в четверг зарегистрировали в Черниговской области (59), Одесской (28) и Донецкой (27) областях, Киеве (26), Днепропетровской (20) и Киевской (16) областях.

 

10 декабря в Украине провели 60 847 тестирований, из них методом ПЦР – 39 519, методом ИФА – 21 328. С марта методом ПЦР сделали 4 957 299 тестирований.

За все время пандемии в Украине обнаружили 872 228 случаев заболевания, из них выздоровели 480 348 человек, а умерли 14 755 больных.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

10 тысяч умерших или более 20? Что не так с украинской статистикой смертности от COVID-19

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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