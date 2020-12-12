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В Австрии разрешат помогать тяжелобольным уходить из жизни

Суббота, 12 декабря 2020, 13:17
Фото с Twitter ЕП

Конституционный суд Австрии в пятницу постановил, что запрет ассистированого суицида нарушает основные права человека, и приказал правительству отменить его в 2021 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Иск в суд подали несколько человек, в том числе двое неизлечимо больных людей и врач.

"Решение сознательно уйти из жизни должно уважаться законодателем", - заявил журналистам председатель суда Кристоф Грабенвартер, подчеркнув, что выбор должен быть сделан "свободно, без какого-либо внешнего воздействия".

Сегодня в Австрии ассистированный суицид, то есть суицид, совершенный с использованием помощи другого человека (врача), наказывается тюремным заключением до пяти лет.

Правящая коалиция Австрии призвала сохранить существующее законодательство, запрещающее помощь в суициде, сославшись на потенциальные злоупотребления в случае легализации процедуры.

Эвтаназия легализована в Нидерландах и Бельгии, но традиционно католические государства, такие как Ирландия и Польша, выступают против либерализации.

Темы: Австрияправа человека


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