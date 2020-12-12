В Австрии разрешат помогать тяжелобольным уходить из жизни
Конституционный суд Австрии в пятницу постановил, что запрет ассистированого суицида нарушает основные права человека, и приказал правительству отменить его в 2021 году.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.
Иск в суд подали несколько человек, в том числе двое неизлечимо больных людей и врач.
"Решение сознательно уйти из жизни должно уважаться законодателем", - заявил журналистам председатель суда Кристоф Грабенвартер, подчеркнув, что выбор должен быть сделан "свободно, без какого-либо внешнего воздействия".
Сегодня в Австрии ассистированный суицид, то есть суицид, совершенный с использованием помощи другого человека (врача), наказывается тюремным заключением до пяти лет.
Правящая коалиция Австрии призвала сохранить существующее законодательство, запрещающее помощь в суициде, сославшись на потенциальные злоупотребления в случае легализации процедуры.
Эвтаназия легализована в Нидерландах и Бельгии, но традиционно католические государства, такие как Ирландия и Польша, выступают против либерализации.