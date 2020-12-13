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Лидерами антирейтинга COVID-19 являются Германия, Великобритания, Италия, Франция и Украина

Воскресенье, 13 декабря 2020, 00:39

По состоянию на 13 декабря в странах Европы диагностировали 195 тысяч новых заражений COVID-19, в частности, 12 811 в Украине.

Источник: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Детали: В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Германия, Великобритании, Италия, Франция и Украины. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 10-м месте.

 
Статистика за 11 декабря

Сейчас в мире диагностировано 72 миллиона случаев заражения коронавирусом, 50 миллионов больных вылечились, 1 610 173 пациентов с COVID-19 умерли. Продолжают бороться с болезнью более 20 миллионов человек.

Что предшествовало: 11 декабря в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 12 811 людям, выздоровели 13 653 человека, в больницы с коронавирусом или подозрением на него попали 3 001 человек, умерли 243 больных.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирус


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