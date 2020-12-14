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Киевлянам сообщили, где и когда можно будет купить елку законно

Понедельник, 14 декабря 2020, 11:43

С 17 по 30 декабря в столице будут работать 178 законных пунктов по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений.

Источник: Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА

Дословно: "Призываем киевлян покупать елки только на официальных ярмарках. Поскольку на стихийных рынках хвойные деревья часто реализуются без разрешительных документов, что негативно влияет на экологическую ситуацию".

Детали: Пункты продажи будут во всех десяти районах столицы.

В Голосеевском районе:

  • ул. Антоновича, 115;
  • пересечение ул. Владимиро-Лыбидской и ул. Антоновича;
  • ул. Изюмская, 1 (локация № 1);
  • ул. Изюмская, 1 (локация № 2);
  • ул. Изюмская, 1 (локация № 3);
  • ул. Изюмская, 1 (локация № 4);
  • пер. Руслана Лужевского, 1;
  • ул. Академика Вильямса, 6-А;
  • ул. Васильковская, 11/11;
  • ул. Лятошинского, 14;
  • ул. Академика Заболотного, 48-А (вдоль и напротив торговой площадки "Феофания").

В Дарницком районе:

  • ул. Архитектора Вербицкого, 16;
  • ул. Архитектора Вербицкого, 28-А, 30;
  • ул. Бориса Гмыри, 1;
  • ул. Бориса Гмыри, 8;
  • ул. Декабристов, 9;
  • ул. Елизаветы Чавдар, 1;
  • ул. Елизаветы Чавдар, 2;
  • ул. Елизаветы Чавдар, 13;
  • ул. Здолбуновская, 2;
  • ул. Михаила Драгоманова, 1;
  • ул. Михаила Драгоманова, 14;
  • ул. Олены Пчилки, 2;
  • ул. Александра Мишуги, 2;
  • ул. Александра Мишуги, 4;
  • ул. Михаила Гришко, 1/2;
  • ул. Срибнокильская, 1/2;
  • ул. Срибнокильская, 5;
  • ул. Срибнокильская, 13;
  • ул. Урловская, 19;
  • ул. Ялтинская, 5-А;
  • ул. Ялтинская, 5-Б;
  • Днепровская набережная (возле ТЦ "Новус");
  • пересечение ул. Ревуцкого и ул. Вишняковской;
  • пересечение ул. Анны Ахматовой и ул. Петра Григоренко;
  • пересечение ул. Тростянецкой и ул. Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой)
  • пересечение ул. Урловская и ул. Анны Ахматовой;
  • просп. Петра Григоренко, 26;
  • просп. Петра Григоренко, 41;
  • Харьковское шоссе, 49;
  • Харьковское шоссе, 57;
  • Харьковское шоссе, 144;
  • ул. Княжий Затон, 10.

В Деснянском районе:

  • ул. Каштанова, 7
  • ул. Архитектора Николаева, 7
  • ул. Теодора Драйзера, 1;
  • ул. Теодора Драйзера, 2;
  • ул. Теодора Драйзера, 4;
  • ул. Теодора Драйзера, 21;
  • ул. Градинская, 6;
  • просп. Владимира Маяковского, 2;
  • просп. Владимира Маяковского, 6;
  • просп. Владимира Маяковского, 15;
  • просп. Владимира Маяковского, 26;
  • просп. Владимира Маяковского, 40;
  • просп. Владимира Маяковского, 42;
  • просп. Владимира Маяковского, 44;
  • просп. Владимира Маяковского, 46;
  • просп. Владимира Маяковского, 47;
  • просп. Владимира Маяковского, 60/10;
  • просп. Владимира Маяковского, 97;
  • ул. Шолом-Алейхема, 17;
  • просп. Лесной, 28/41;
  • просп. Лесной, 39.

В Днепровском районе:

  • б-р Игоря Шамо, 2/7;
  • ул. Алматинская, 109;
  • ул. Амвросия Бучмы, 10;
  • ул. Андрея Малышко, 4-А;
  • ул. Ивана Миколайчука, 9;
  • ул. Миропольская, 25;
  • ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 1/2;
  • ул. Петра Вершигоры, 1;
  • ул. Пражская, 1/35;
  • ул. Радужная, 4;
  • ул. Регенераторная, 5-В;
  • ул. Юрия Шумского, 1;
  • просп. Павла Тычины, 7
  • просп. Соборности, 2/1;
  • просп. Соборности, 4;
  • пересечение ул. Энтузиастов, 37 и б-ра Игоря Шамо;
  • пересечение ул. Сулеймана Стальского и ул. Курнатовского;
  • пересечение ул. Сулеймана Стальского и б-ра Перова;
  • пересечение ул. Ивана Микитенко и ул. Курнатовского.

В Оболонском районе:

  • ул. Бережанская, 22;
  • ул. Вышгородская, 44;
  • ул. Героев Днепра, 30;
  • ул. Героев Днепра, 32;
  • ул. Героев Днепра, 34;
  • ул. Героев Днепра, 38;
  • ул. Ивана Ивашкевича, 6/8-А;
  • ул. Иорданская, 17;
  • ул. Маршала Тимошенко, 11;
  • ул. Маршала Малиновского, 3;
  • ул. Маршала Малиновского, 12;
  • ул. Маршала Малиновского, 34;
  • ул. Александра Архипенко, 6-А;
  • площадь Оболонская, 6 (локация № 1);
  • площадь Оболонская, 6 (локация № 2);
  • просп. Героев Сталинграда, 27;
  • просп. Героев Сталинграда, 46;
  • просп. Минский, 2;
  • просп. Оболонский, 1-Б;
  • ул. Юрия Кондратюка, 2;
  • просп. Маршала Рокоссовского, 3/4.

В Печерском районе:

  • б-р Дружбы Народов, 30/1;
  • ул. Большая Васильковская, 107.

В Подольском районе:

  • ул. Верхний Вал, 16;
  • ул. Вышгородская, 45 (возле магазина "Варус");
  • ул. Вышгородская, 21/6;
  • ул. Кирилловская, 131;
  • ул. Кирилловская, 127;
  • ул. Маршала Гречко, 18;
  • ул. Светлицкого, 30/20 (локации № 1);
  • ул. Светлицкого, 30/20 (локация № 2);
  • просп. Василия Порика, 2 (распределительная полоса)
  • просп. Василия Порика, 3;
  • просп. Василия Порика, 5,
  • просп. Георгия Гонгадзе, 5,
  • просп. Георгия Гонгадзе, 20;
  • просп. Правды, 39;
  • просп. Правды, 58 (ТЦ "Орнамент") (локация № 1);
  • просп. Правды, 58 (ТЦ "Орнамент") (локация № 2);
  • просп. Правды, 66 (локация № 1);
  • просп. Правды, 66 (локация № 2);
  • просп. Правды, 100;
  • просп. Свободы, 2;
  • ул. Ивана Кавалеридзе, 1.

В Святошинском районе:

  • 17-й км Житомирского шоссе;
  • б-р Кольцова, 1;
  • б-р Кольцова, 13;
  • б-р Кольцова, 14;
  • б-р Кольцова, 7
  • б-р Ромена Роллана, 6/10;
  • ул. Академика Туполева, 15-А;
  • ул. Академика Туполева, 9;
  • ул. Академика Булаховского, 30;
  • ул. Академика Булаховского, 5;
  • ул. Владимира Покотило, 1;
  • ул. Владимира Покотило, 5,
  • ул. Гната Юры, 20;
  • ул. Депутатская, 1;
  • ул. Доброхотова, 11;
  • ул. Жолудева, 4;
  • ул. Зодчих, 2/58;
  • ул. Зодчих, 46;
  • ул. Зодчих, 50;
  • ул. Зодчих, 56;
  • ул. Зодчих, 62;
  • ул. Зодчих, 70;
  • ул. Ирпенская, 62;
  • ул. Ирпенская, 76-80;
  • ул. Клавдиевская, 27-А;
  • ул. Кучера, 5,
  • ул. Подлесная, 5,
  • ул. Симиренко, 10;
  • ул. Симиренко, 17;
  • ул. Семьи Стешенко, 7
  • ул. Чернобыльская, 20;

Темы: Киевпразднованияэкология


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