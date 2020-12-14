На Сицилии проснулся вулкан Этна
В воскресенье вечером на Сицилии проснулся крупнейший действующий вулкан Европы Этна.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Volcano Discovery.
Вулкан начал извергаться в 21:20 по местному времени в воскресенье после землетрясения магнитудой 2,7.
Фонтаны лавы и вулканическая порода вместе с пеплом начали покрывать прилегающую территорию.
Интенсивность взрыва возросла от средней до высокой, потоки лавы иногда выстреливали в небо на 100 метров, тогда как шлейфы пепла достигали пяти километров.
A few moments of the second short episode of Strombolian activity culminating in lava fountaining at #Etna's Southeast Crater during the night of 13-14 December 2020. pic.twitter.com/XjVNdvIjJT— Boris Behncke (@etnaboris) December 14, 2020
Расположенный между Африканской и Евразийской тектоническими плитами и разломом между Африканской и Ионической плитами вулкан Этна часто извергается. Одно из самых серьезных извержений произошло в марте 2017 года, когда были ранены 10 человек, в том числе команда репортеров BBC.
ETNA NSEC in eruption @ twilight— Alex Lo Piccolo (@AlexLoPiccolo) December 14, 2020
Dec. 14th 2020 - h. 06:30 CET
picture taken from Riposto, Sicily
photo © Alessandro Lo Piccolo
all rights reserved#alexlopiccolo #Etna #Sicily#eruption #lava #explosion #twilight#volcano #crater #snow pic.twitter.com/AaTMzr5WNx
#Etna - 14 Dicembre 2020 | Appena concluso il secondo “mini episodio” di forte attività esplosiva al cratere di sudest. In foto l’acme dell’episodio visto da Acicatena. #sicily #volcanoes #eruption— EtNative (@EtNativo) December 14, 2020
©️Photo Credit: Fabrizio Zuccarello | Tutti i diritti sono riservati pic.twitter.com/TXI7OQazeN
По данным агентства ANSA, вулканический пепел покрыл автомобили, балконы, улицы и тротуары в Катании. Однако утром активность вулкана уменьшилась. Работа аэропорта Катании в результате извержения нарушена не была.