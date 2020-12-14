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На Сицилии проснулся вулкан Этна

Понедельник, 14 декабря 2020, 13:53
На Сицилии проснулся вулкан Этна

В воскресенье вечером на Сицилии проснулся крупнейший действующий вулкан Европы Этна.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Volcano Discovery.

Вулкан начал извергаться в 21:20 по местному времени в воскресенье после землетрясения магнитудой 2,7.

Фонтаны лавы и вулканическая порода вместе с пеплом начали покрывать прилегающую территорию.

Интенсивность взрыва возросла от средней до высокой, потоки лавы иногда выстреливали в небо на 100 метров, тогда как шлейфы пепла достигали пяти километров.

Расположенный между Африканской и Евразийской тектоническими плитами и разломом между Африканской и Ионической плитами вулкан Этна часто извергается. Одно из самых серьезных извержений произошло в марте 2017 года, когда были ранены 10 человек, в том числе команда репортеров BBC.

По данным агентства ANSA, вулканический пепел покрыл автомобили, балконы, улицы и тротуары в Катании. Однако утром активность вулкана уменьшилась. Работа аэропорта Катании в результате извержения нарушена не была.

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Темы: Европачрезвычайное происшествие
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