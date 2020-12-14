На Сицилии проснулся вулкан Этна

В воскресенье вечером на Сицилии проснулся крупнейший действующий вулкан Европы Этна.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Volcano Discovery.

Вулкан начал извергаться в 21:20 по местному времени в воскресенье после землетрясения магнитудой 2,7.

Фонтаны лавы и вулканическая порода вместе с пеплом начали покрывать прилегающую территорию.

Интенсивность взрыва возросла от средней до высокой, потоки лавы иногда выстреливали в небо на 100 метров, тогда как шлейфы пепла достигали пяти километров.

A few moments of the second short episode of Strombolian activity culminating in lava fountaining at #Etna's Southeast Crater during the night of 13-14 December 2020. pic.twitter.com/XjVNdvIjJT — Boris Behncke (@etnaboris) December 14, 2020

Расположенный между Африканской и Евразийской тектоническими плитами и разломом между Африканской и Ионической плитами вулкан Этна часто извергается. Одно из самых серьезных извержений произошло в марте 2017 года, когда были ранены 10 человек, в том числе команда репортеров BBC.

#Etna - 14 Dicembre 2020 | Appena concluso il secondo “mini episodio” di forte attività esplosiva al cratere di sudest. In foto l’acme dell’episodio visto da Acicatena. #sicily #volcanoes #eruption



©️Photo Credit: Fabrizio Zuccarello | Tutti i diritti sono riservati pic.twitter.com/TXI7OQazeN — EtNative (@EtNativo) December 14, 2020

По данным агентства ANSA, вулканический пепел покрыл автомобили, балконы, улицы и тротуары в Катании. Однако утром активность вулкана уменьшилась. Работа аэропорта Катании в результате извержения нарушена не была.