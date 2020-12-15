"Слуги" нашли еще двух кандидатов в министры: один – для нового министерства
Вторник, 15 декабря 2020, 17:29
На заседании фракции "Слуга народа" нардепы будут решать вопрос о создании Министерства аграрной политики и продовольствия, а также назначение ему и Министерству экологии руководителей.
Источник: собеседники "Украинской правды" в "Слуге народа"
Детали: В главы МинАПК ожидается назначение действующего главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Романа Лещенко.
Главой Минэкологии может стать Роман Опимах, председатель Государственной службы геологии и недр.
Напомним: На заседании фракции "Слуга народа" 15 декабря ожидают президента Владимира Зеленского.
Планируют рассматривать кадровые вопросы. В частности, будет встреча еще с тремя кандидатами на должности министров по делам ветеранов, образования и энергетики.
Украинская правда