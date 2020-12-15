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"Слуги" нашли еще двух кандидатов в министры: один – для нового министерства

Вторник, 15 декабря 2020, 16:29
Слуги нашли еще двух кандидатов в министры: один – для нового министерства

На заседании фракции "Слуга народа" нардепы будут решать вопрос о создании Министерства аграрной политики и продовольствия, а также назначение ему и Министерству экологии руководителей.

Источник: собеседники "Украинской правды" в "Слуге народа"

Детали: На главу МинАПК ожидается назначение действующего главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Романа Лещенко.

Главой Минэкологии может стать Роман Опимах, председатель Государственной службы геологии и недр.

Напомним: На заседании фракции "Слуга народа" 15 декабря ожидают президента Владимира Зеленского.

Планируют рассматривать кадровые вопросы. В частности, будет встреча еще с тремя кандидатами на должности министров по делам ветеранов, образования и энергетики.

Украинская правда

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Темы: Кабинет министровСлуга народаМинагрополитики
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