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Чиновники ВСУ наживались на перевозке погибших на Донбассе бойцов

Среда, 16 декабря 2020, 11:41
Чиновники ВСУ наживались на перевозке погибших на Донбассе бойцов

В Минобороны сообщили, что некоторые должностные лица Гражданского-военного сотрудничества Генштаба ВСУ могли наживаться на перевозке тел погибших на Донбассе бойцов.

Источник: Facebook-страница Минобороны

Детали: В начале декабря журналистка Янина Соколова опубликовала видео "Кто и как ворует деньги на захоронениях погибших украинских воинов".

По ее данным, чиновники из управления Гражданско военного сотрудничества Генштаба ВСУ наживаются на перевозке тел погибших бойцов, закупке гробов и венков по завышенным ценам.

В частности, речь шла о ФЛП Ткачук И.И., который предоставлял услуги Минобороны по завышенной цене.

В Минобороны отреагировали на информацию. Сообщается, что по поручению министра Андрея Тарана, в министерстве провели проверку сведений.

По результатам проверки установлено, что "действия определенных должностных лиц имеют признаки частного интереса при проведении процедур публичных закупок".

Сообщается, что после аудита управления ГВС Генштаба ВСУ относительно использования средств и завершения служебного расследования будет решаться вопрос о юридической ответственности причастных должностных лиц.

Украинская правда

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Темы: Вооруженные силыДонбассвойнакоррупция
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