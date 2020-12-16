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Посадовці ЗСУ наживалися на перевезенні загиблих на Донбасі бійців

Середа, 16 грудня 2020, 11:41
Посадовці ЗСУ наживалися на перевезенні загиблих на Донбасі бійців

У Міноборони повідомили, що деякі посадовці Цивільно військового співробітництва Генштабу ЗСУ могли наживатися на перевезенні тіл загиблих на Донбасі бійців.

Джерело: Facebook-сторінка Міноборони

Деталі: На початку грудня журналістка Яніна Соколова опублікувала відео "Хто і як краде гроші на похованнях загиблих українських воїнів".

За її даними, чиновники з управління Цивільно військового співробітництва Генштабу ЗСУ наживаються на перевезенні тіл загиблих бійців, закупівлі трун та вінків за завищеними цінами.

Зокрема, йшлося про ФОП Ткачук І.І., який надавав послуги Міноборони за завищеною ціною.

У Міноборони відреагували на інформацію. Повідомляється, що за дорученням міністра Андрія Тарана, у міністерстві перевірили відомості.

За результатами перевірки встановлено, що "дії певних посадових осіб мають ознаки приватного інтересу при проведенні процедур публічних закупівель".

Повідомляється, що після аудиту управління ЦВС Генштабу ЗСУ щодо використання коштів та завершення службового розслідування вирішуватиметься питання про юридичну відповідальність причетних посадовців.

Українська правда

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Теми: Збройні силиДонбасвійнакорупція
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