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Оккупанты осуществляли неприцельные обстрелы в течение суток – ООС

Четверг, 17 декабря 2020, 06:42
Оккупанты осуществляли неприцельные обстрелы в течение суток – ООС

16 декабря российские оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня. Речь идет о неприцельных обстрелах в течение всех суток, утверждают в штабе.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: У Водяного, что на Приазовье было зафиксировано два вражеских обстрела. Здесь противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и ручных противотанковых гранатометов.

Еще один обстрел произошел около Шумов. Здесь также оккупанты применили станковые и ручные противотанковые гранатометы.

"Огневые провокации российско-оккупационных войск не было угрозы для наших воинов, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", – говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 17 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного оккупанты вели огонь из миномета 82-го калибра, подствольного гранатомета и ручного противотанкового гранатомета.

Провокация противника не представляла угрозы для наших воинов, огонь не открывался. Боевых потерь и ранений – нет.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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