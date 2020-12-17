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Абрамовский остается на должности министра экологии - нардеп "Слуги народа"

Четверг, 17 декабря 2020, 13:36
Абрамовский остается на должности министра экологии - нардеп Слуги народа

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский остаётся на должности, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Источник: Кравчук на брифинге в четверг в Верховной Раде, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Постановление об увольнении Романа Абрамовского мы вообще не будем голосовать - он продолжает работать как министр экологии".

Детали: Вместе с тем она не смогла подтвердить информацию о том, что накануне состоялась встреча Абрамовского с президентом Владимиром Зеленским, в результате которой были достигнуты определенные договоренности.

Прямая речь: "Я не могу подтвердить, действительно ли встреча состоялась, но точно на фракции мы договорились, что она будет вместе с премьер-министром, президентом, представителями экономического комитета и господином Абрамовским. Я полагаю, что она была, и консенсус был достигнут и министр экологии работает дальше".

Что предшествовало: 15 декабря стало известно, что министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский подал заявление на увольнение. В то же время 16 декабря Верховная Рада не стала рассматривать заявление министра, профильный комитет попросил дополнительное время на изучение этого вопроса.

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Темы: Кабинет министров
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