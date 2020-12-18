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Три штата США подверглись кибератаке со стороны россиян – Bloomberg

Пятница, 18 декабря 2020, 00:18

Издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что целью последней известной кибератаки, которую связывают с российскими спецслужбами, были три американских штата.

Источник: Bloomberg со ссылкой на слова источников, знакомых с ходом расследования

Детали: Минимум три штата США подверглись кибератаке со стороны российских хакеров, из-за чего пострадали несколько федеральных ведомств США.О каких штатах идет речь, не уточняется.

Издание The Washington Post ранее сообщило, что за кибератакой стоит группировка Cozy Bear, которую связывают с российскими спецслужбами.

Что предшествовало: 17 декабря в совместном заявление американские спецслужбы заявили, что речь идет о подготовленной группе, созданной специально для этой атаки.

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Темы: РосcияСША
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