Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Три штата США подверглись кибератаке со стороны россиян – Bloomberg

Пятница, 18 декабря 2020, 01:18

Источник: Bloomberg со ссылкой на слова источников, знакомых с ходом расследования

Детали: Минимум три штата США подверглись кибератаке со стороны российских хакеров, из-за чего пострадали несколько федеральных ведомств США.О каких штатах идет речь, не уточняется.

Издание The Washington Post ранее сообщило, что за кибератакой стоит группировка Cozy Bear, которую связывают с российскими спецслужбами.

Что предшествовало: 17 декабря в совместном заявление американские спецслужбы заявили, что речь идет о подготовленной группе, созданной специально для этой атаки.

Темы: РосcияСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

видео"Схемы": Компании с орбиты Медведчука и Козака строят дорогу между Россией и Китаем

Новости 17 декабря: смерть Кернеса, назначения в Кабмине

Украина на самом деле имеет контракты для покупки вакцин только для 2 млн населения – Bloomberg

НАБУ пришло с обысками в Минкульт

Рада назначила Шкарлета на должность министра образования Украины

Рада не назначила Витренко министром энергетики

Все новости...
Росcия
"Схемы": Компании с орбиты Медведчука и Козака строят дорогу между Россией и Китаем
Украина направила России ноту протеста из-за "гуманитарный груз"
Россия для пропаганды "клонировала" украинское военное радио – Минобороны
Последние новости
01:18
Три штата США подверглись кибератаке со стороны россиян – Bloomberg
00:18
За сутки в Европе почти четверть миллиона новых случаев COVID
23:55
"Я не причастен": Трамп о возможном преследовании сына Байдена
23:28
Председателя облсовета Запорожья признали нелегитимным и избрали нового
22:44
Зеленский начал соцпроект, чтобы завлечь украинцев больше двигаться
22:10
видео"Схемы": Компании с орбиты Медведчука и Козака строят дорогу между Россией и Китаем
21:59
Новости экономики: новый министр АПК, неназначение Витренко
21:47
Стрельба в скоростном поезде во Франции: нападавший получил пожизненное
21:28
Новости 17 декабря: смерть Кернеса, назначения в Кабмине
21:10
ЕС обновил список стран, жителям которых разрешен въезд
Все новости...