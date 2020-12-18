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Три штати США зазнали кібератаки з боку росіян – Bloomberg

П'ятниця, 18 грудня 2020, 00:18

Видання Bloomberg з посиланням на джерела повідомляє, що метою останньої відомої кібератаки, яку пов'язують з російськими спецслужбами, були три американські штати.

Джерело: Bloomberg з посиланням на джерела, які знайомі з ходом розслідування

Деталі: Мінімум три штати США зазнали кібератаки з боку російських хакерів, через що постраждали кілька федеральних відомств США. Про які саме штати йде мова невідомо.

Видання The Washington Post раніше повідомило, що за останньою кібератакою стоїть угрупування Cozy Bear, яке пов'язують з російськими спецслужбами.

Що передувало: 17 грудня в спільній заяві американські спецслужби заявили, що мова йде про підготовлену групу, створену спеціально для цієї атаки.

Нагадаємо:

  • Раніше повідомлялось, що хакери, які підтримуються іноземним урядом, викрали інформацію з Міністерства фінансів США і Національного управління з телекомунікацій і інформації Міністерства торгівлі країни.
  • ЗМІ також розповіли, що хакери, які ймовірно працюють на владу Росії, отримали доступ до внутрішніх комунікацій Міністерства внутрішньої безпеки Сполучених Штатів.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСША
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