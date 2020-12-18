Три штати США зазнали кібератаки з боку росіян – Bloomberg

Видання Bloomberg з посиланням на джерела повідомляє, що метою останньої відомої кібератаки, яку пов'язують з російськими спецслужбами, були три американські штати.

Джерело: Bloomberg з посиланням на джерела, які знайомі з ходом розслідування

Деталі: Мінімум три штати США зазнали кібератаки з боку російських хакерів, через що постраждали кілька федеральних відомств США. Про які саме штати йде мова невідомо.

Видання The Washington Post раніше повідомило, що за останньою кібератакою стоїть угрупування Cozy Bear, яке пов'язують з російськими спецслужбами.

Що передувало: 17 грудня в спільній заяві американські спецслужби заявили, що мова йде про підготовлену групу, створену спеціально для цієї атаки.

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