Россия готовит ядерное оружие для Крыма - Таран

Министр обороны Украины Андрей Таран в интервью турецким СМИ рассказал, что на территории аннексированного Крыму Россия готовится разместить ядерное оружие.

Источник: Министерство обороны Украины

Прямая речь: "Подготовка Россией к размещению ядерного оружия в Крыму представляет серьезную опасность для всей Европы и цивилизованного мира. Попытка Российской Федерации установить доминирование в Черноморском бассейне является большой угрозой экономике Украины, Турции и других европейских стран".

Детали: Министр также назвал опасным препятствования Россией свободному судоходству в Керченском проливе.

По его словам РФ пытается подавлять коммуникации средствами радиоэлектронной борьбы, что препятствует навигации воздушных судов и судоходства в акватории Черного моря.

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