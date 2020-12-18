Россия готовит ядерное оружие для Крыма - Таран
Министр обороны Украины Андрей Таран в интервью турецким СМИ рассказал, что на территории аннексированного Крыму Россия готовится разместить ядерное оружие.
Источник: Министерство обороны Украины
Прямая речь: "Подготовка Россией к размещению ядерного оружия в Крыму представляет серьезную опасность для всей Европы и цивилизованного мира. Попытка Российской Федерации установить доминирование в Черноморском бассейне является большой угрозой экономике Украины, Турции и других европейских стран".
Детали: Министр также назвал опасным препятствования Россией свободному судоходству в Керченском проливе.
По его словам РФ пытается подавлять коммуникации средствами радиоэлектронной борьбы, что препятствует навигации воздушных судов и судоходства в акватории Черного моря.
Предыстория:
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключал, что может размещать ядерное оружие в оккупированном Крыму, хотя подтверждений этого у украинской власти нет.