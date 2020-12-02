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В США расследуют схему президентского помилования за деньги

Среда, 2 декабря 2020, 06:56

Министерство юстиции США расследует коррупционную схему получения денег в Белый дом в обмен на помилование от президента.

Источник: Reuters

Детали: Об этом свидетельствуют документы, представленные в суде.

Указывается, что в понедельник окружной суд Вашингтона обнародовал около 20 страницах документа, большая часть которого была затемнена. В доступных для ознакомления частях описывается возможное преступление. В частности, там говорится о наличии у прокуроров доказательств схемы взяточничества, в которой кто-то "предлагал значительный политический вклад в обмен на президентское помилование или отсрочку приговора".

Известно, что прокуратура расследует "тайную схему лоббирования" с участием двух неустановленных лиц. Последние "лоббировали" высокопоставленных чиновников Белого дома, что не соответствует профильному закону США.

В рамках расследования было изъято более 50-ти мультимедийных устройств, телефонов, флэш-накопителей, компьютеров и жестких дисков.

Напомним: 

  • Недавно президент США Дональд Трамп решил помиловать своего бывшего советника Майкла Флинна, который ранее признал себя виновным во лжи агентам ФБР о разговорах с российским послом. 
  • СМИ также говорят о возможном помиловании нескольких бывших помощников Дональда Трампа, осужденных по результатам "российского" расследования, в частности Пола Манафорта

Украинская правда
Темы: СШАкоррупция


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