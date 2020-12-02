В США расследуют схему президентского помилования за деньги

Министерство юстиции США расследует коррупционную схему получения денег в Белый дом в обмен на помилование от президента.

Источник: Reuters

Детали: Об этом свидетельствуют документы, представленные в суде.

Указывается, что в понедельник окружной суд Вашингтона обнародовал около 20 страницах документа, большая часть которого была затемнена. В доступных для ознакомления частях описывается возможное преступление. В частности, там говорится о наличии у прокуроров доказательств схемы взяточничества, в которой кто-то "предлагал значительный политический вклад в обмен на президентское помилование или отсрочку приговора".

Известно, что прокуратура расследует "тайную схему лоббирования" с участием двух неустановленных лиц. Последние "лоббировали" высокопоставленных чиновников Белого дома, что не соответствует профильному закону США.

В рамках расследования было изъято более 50-ти мультимедийных устройств, телефонов, флэш-накопителей, компьютеров и жестких дисков.

Напомним: