У Зеленского хотят уволить главу Минобороны и главнокомандующего ВСУ, но Аваков против – источники
В Офисе президента подумывают одновременно уволить с должностей министра обороны Андрея Тарана и главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, но глава МВД Арсен Аваков против.
Источник: статья УП "Не-заменный. Почему Зеленский хочет и не может сменить правительство"
Детали: Глава Минобороны Андрей Таран может остаться без должности министра.
Отмечается, что Таран не нажил себе сторонников во власти и живет в постоянном конфликте с главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком.
По данным УП, в Офисе президента подумывают одновременно уволить и министра обороны и главнокомандующего ВСУ.
Так, под видом решения конфликта МОУ и Генштаба, могут снять неподатливого Хомчака.
Автором этой идеи, вроде бы, есть глава Офиса президента Андрей Ермак. Категорически против такого сценария выступает министр внутренних дел Арсен Аваков.
Напомним:
- 12 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что министерство обороны срывает выполнение оборонного заказа.
- Партия "Голос" требует от президента Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Андрея Тарана.