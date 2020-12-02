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У Зеленского хотят уволить главу Минобороны и главнокомандующего ВСУ, но Аваков против – источники

Среда, 2 декабря 2020, 09:55
У Зеленского хотят уволить главу Минобороны и главнокомандующего ВСУ, но Аваков против – источники

В Офисе президента подумывают одновременно уволить с должностей министра обороны Андрея Тарана и главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, но глава МВД Арсен Аваков против.

Источник: статья УП "Не-заменный. Почему Зеленский хочет и не может сменить правительство"

Детали: Глава Минобороны Андрей Таран может остаться без должности министра.

Отмечается, что Таран не нажил себе сторонников во власти и живет в постоянном конфликте с главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком.

По данным УП, в Офисе президента подумывают одновременно уволить и министра обороны и главнокомандующего ВСУ.

Так, под видом решения конфликта МОУ и Генштаба, могут снять неподатливого Хомчака.

Автором этой идеи, вроде бы, есть глава Офиса президента Андрей Ермак. Категорически против такого сценария выступает министр внутренних дел Арсен Аваков.

Напомним:

  • 12 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что министерство обороны срывает выполнение оборонного заказа.
  • Партия "Голос" требует от президента Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Андрея Тарана.

Украинская правда

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Темы: Офис президентаАндрей ЕрмакМинобороныВооруженные силыАваков
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