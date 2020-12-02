Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Зеленского хотят уволить глав Минобороны и Генштаба, но Аваков против – источники

Среда, 2 декабря 2020, 10:55

В Офисе президента подумывают одновременно уволить с должностей министра обороны Андрея Тарана и главу Генштаба Руслана Хомчака, но глава МВД Арсен Аваков против.

Источник: статья УП "Не-заменный. Почему Зеленский хочет и не может сменить правительство"

Детали: Глава Минобороны Андрей Таран может остаться без должности министра.

Отмечается, что Таран не нажил себе сторонников во власти и живет в постоянном конфликте с руководителем Генштаба Русланом Хомчаком.

По данным УП, в Офисе президента подумывают одновременно уволить и министра обороны и главу Генштаба.

Так, под видом решения конфликта МОУ и Генштаба, могут снять неподатливого Хомчака.

Автором этой идеи, вроде бы, есть глава Офиса президента Андрей Ермак. Категорически против такого сценария выступает министр внутренних дел Арсен Аваков.

Напомним:

  • 12 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что министерство обороны срывает выполнение оборонного заказа.
  • Партия "Голос" требует от президента Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Андрея Тарана.

Украинская правда
Темы: Офис президентаАндрей ЕрмакМинобороныВооруженные силыАваков


powered by lun.ua
Главное сегодня

1 декабря выздоровели от COVID больше украинцев, чем заболели: 13882 человека

Украина снова 4-в Европе по числу новых случаев коронавируса

Трагедия в Жовковской больнице: комиссия обнародовала предварительные выводы

Новости 1 декабря: кассовые аппараты для ФЛП, расследование НАБУ в отношении зама Ермака

Правительство пока не будет рассматривать вопрос локдауна – Степанов

ВидеоГимн Венгрии в совете на Закарпатье: за ​​пение взялась СБУ

Все новости...
Офис президента
НАБУ расследует дело в отношении зама Ермака, который ругал Сытника – источники
Украина начнет покупать тесты на антиген к коронавирусу
Главы фракций, Разумков и ОП собрались на совещание: есть три основных вопроса
Последние новости
10:55
У Зеленского хотят уволить глав Минобороны и Генштаба, но Аваков против – источники
10:51
Елизавета II и принц Филипп впервые с 1949 года проведут Рождество без семьи
10:48
инфографикаПоддержка введения локдауна выросла – "Рейтинг"
10:41
Степанов прогнозирует, что мы проснемся в стране, с которой уедут врачи
10:32
В случае отставки Петрашко должность министра АПК может перейти к "Батькивщине" – источники УП
10:19
"Дія" усовершенствовала приложение для самоизоляции "Вдома"
10:10
Украинцев предупреждают о гололедице и мокром снеге
09:58
Спрос на новые легковые авто в годовом измерении упал на 17% – ассоциация
09:56
Британия первой в мире начнет вакцинацию от коронавируса
09:37
фотоРоссия размещает ракеты на спорных с Японией территориях
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!