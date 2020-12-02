В Офисе президента подумывают одновременно уволить с должностей министра обороны Андрея Тарана и главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, но глава МВД Арсен Аваков против.

Источник: статья УП "Не-заменный. Почему Зеленский хочет и не может сменить правительство"

Детали: Глава Минобороны Андрей Таран может остаться без должности министра.

Отмечается, что Таран не нажил себе сторонников во власти и живет в постоянном конфликте с главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком.

По данным УП, в Офисе президента подумывают одновременно уволить и министра обороны и главнокомандующего ВСУ.

Так, под видом решения конфликта МОУ и Генштаба, могут снять неподатливого Хомчака.

Автором этой идеи, вроде бы, есть глава Офиса президента Андрей Ермак. Категорически против такого сценария выступает министр внутренних дел Арсен Аваков.

Напомним: