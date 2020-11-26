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"Голос" инициирует отставку министра обороны Тарана

Четверг, 26 ноября 2020, 18:57

Партия "Голос" требует от президента Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Андрея Тарана.

Источник: председатель фракции "Голоса" Сергей Рахманин, которого цитирует пресс-служба партии

Детали: В партии отмечают, что Таран несет персональную политическую ответственность за фактический срыв ряда оборонных контрактов и вполне вероятен срыв Государственного оборонного заказа 2021 года. За время работы министра, отмечает "Голос", сворачиваются реформы и тормозится законодательная работа в оборонном секторе - все это подрывает обороноспособность и национальную безопасность страны, седьмой год ведет войну с агрессором.

"Голос" требует от Зеленского внести в Раду представление на увольнение Тарана, который не справился с обязанностями министра обороны страны в состоянии войны.

Прямая речь Рахманина: "Министр обороны Таран - человек, который не справился со своими обязанностями. Человек, любимой фразой которой является: "Вопрос прорабатывается". Человек, который является автором очень странного приказа о депремировании военнослужащих за огонь в зоне проведения операции Объединенных сил.

И этот человек, на наш взгляд, должен покинуть кресло главы Министерства обороны Украины. Страна в состоянии войны, которая, к сожалению, будет продолжаться еще не один день, - не может иметь такого министра обороны".

Напомним: 12 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что министерство обороны срывает выполнение оборонного заказа.

Украинская правда
Темы: ГолосВерховная РадаТаран АндрейМинобороны


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