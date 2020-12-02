Более половины украинцев готовы сделать прививку от COVID, но есть условие
55% украинцев готовы лично сделать прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатной, 40% – не готовы.
Источник: результаты опроса Социологической группы Рейтинг, проведенного 28-30 ноября
Дословно: "Если вакцина будет платной, желающих сделать прививку меньше – 35%, а 57% не будут делать ее в таком случае".
Детали: Отмечается, что сторонников бесплатного вакцинации от коронавируса больше среди лиц старшего возраста, жителей сел, а платного – среди молодежи и жителей Киева.
Исследование проходило с 28 по 30 ноября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки номеров было опрошено 2500 человек в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.
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Предыстория:
- 30 ноября Украина оказалась на 4 месте среди стран Европы по количеству новых случаев заболевания коронавирусом.
- По состоянию на 2 декабря Украина уже вторые сутки сохраняет четвертое место среди стран Европы по количеству новых случаев коронавируса.