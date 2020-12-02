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Более половины украинцев готовы сделать прививку от COVID, но есть условие

Среда, 2 декабря 2020, 10:13
Более половины украинцев готовы сделать прививку от COVID, но есть условие
Фото 24tv.ua

55% украинцев готовы лично сделать прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатной, 40% – не готовы.

Источник: результаты опроса Социологической группы Рейтинг, проведенного 28-30 ноября

Дословно: "Если вакцина будет платной, желающих сделать прививку меньше – 35%, а 57% не будут делать ее в таком случае". 

 

Детали: Отмечается, что сторонников бесплатного вакцинации от коронавируса больше среди лиц старшего возраста, жителей сел, а платного – среди молодежи и жителей Киева.

Исследование проходило с 28 по 30 ноября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки номеров было опрошено 2500 человек в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

"Украинская правда" проводила собственный опрос относительно готовности украинцев сделать прививку против COVID-19.

Среди читателей "УП" 69,55% тех, кто принял участие в опросе, намерены делать прививки, 22,82% – нет. Еще почти 8% затруднились или отказались ответить на этот вопрос.

 

Среди противников вакцинации наибольшее количество опасается, что вакцина, разработанная так быстро, может быть опасной (30,7%), волнуются за свое здоровье после прививки (25,1%), в целом против прививок (15,94%) и думают, что уже переболели СOVID-19 (14,57%). 

 

Кроме того, 18,34% сообщили, что болели или сейчас болеют коронавирусом, 66,23% заявили, что не болели или не болеют. 

 

Почти 40% тех, кто принял участие в опросе "УП", уже делали ПЦР-тест или тест на антитела к COVID-19. 

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Предыстория: 

Украинская правда
Темы: коронавирусвакцинациясоциология
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