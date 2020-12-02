В "Феофании" рассказали, сколько у них стоит лечение от COVID

Клиническая больница "Феофания" Государственного управления делами заявляет, что может принимать больных COVID-19 на госпитализацию как на платной основе, так и бесплатно.

Источник: "Громадське" со ссылкой на ответ медучреждения на запрос

Дословно: "В "Феофании" отметили, что, согласно указу президента от 14 января 2020 года, бесплатно там может лечиться каждый гражданин Украины при наличии показаний к госпитализации. Перед этим его осмотрят специалисты "Феофании". Это возможно только в случае наличия бюджетных назначений".

Детали: Можно лечиться в "Феофании" и за свой счет, если есть показания к госпитализации. Стоимость одного койко-дня для лечения пациента с COVID-19 составляет 7800 гривен.

В больнице отметили, что для оказания стационарной помощи больным коронавирусом перепрофилировали корпус №3, в котором развернули 42 кровати.

В "Феофании" добавили, что у них есть возможность увеличить количество коек до 92-95, но для этого нужно решить проблему с поставкой кислорода и привлечь дополнительный персонал.

По состоянию на 1 декабря "Феофания" пролечила 162 пациента, больных коронавирусом с тяжелым и крайне тяжелым течением болезни.

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