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Зеленский: Коломойский не может влиять на НБУ

Воскресенье, 20 декабря 2020, 02:30

Президент Владимир Зеленский уверяет, что олигарх Игорь Коломойский никоим образом не может влиять на политику Национального банка Украины.

Источник: интервью Зеленского для The New York Times

Прямая речь: "Я считаю, что мы победили на этом направлении, поэтому на банковский сектор никто, включая г-на Коломойского, сегодня не может влиять.

Национальный банк является независимым. Монетарная политика и вообще политика Национального банка на сегодня независимы. Они имеют полную поддержку от меня".

Детали: В пример того, что НБУ независимый президент привел закон, который делает невозможным внешние воздействия на Нацбанк.

Зеленский также считает, что не должен показывать то, что не разделяет взглядов олигарха, поскольку государство и так четко позиционирует свою политику.

Скандальные заявления Коломойского касательно курса Украины, считает президент, является только его личной позицией.

"Игорь Коломойский не является президентом. И выступать от Украины, от имени Президента Украины, от правительства Украины он не может. Это заявления одного из бизнесменов, одного из олигархов", –сказал он.

Кроме того, утверждает президент, его позиция является довольно четкой и понятной и заключается в независимости страны.

"Конечно же, мы хотим видеть себя в пределах Европейского сообщества, внутри ЕС. Конечно же, мы благодарны США, которые нас поддерживают, это наш стратегический партнер. Мы стали партнером с расширенными возможностями НАТО. Это действия, не слова. И большие действия, поэтому они ведут к результату. И заявления кого-либо не могут влиять на мнение общества по геополитического направления Украины", – заявил Зеленский.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийКоломойскийНБУ


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