Зеленський: Коломойський не може впливати на НБУ
Президент Володимир Зеленський запевняє, що олігарх Ігор Коломойський ніяким чином не може впливати на політику Національного банку України.
Джерело: інтерв’ю Зеленського для The New York Times
Пряма мова: "Я вважаю, що ми перемогли на цьому напрямку, тому на банківський сектор ніхто, включно з паном Коломойським, на сьогодні не може впливати.
Національний банк є незалежним. Монетарна політика і взагалі політика Національного банку на сьогодні незалежні. Вони мають повну підтримку від мене".
Деталі: У приклад того, що НБУ незалежний президент навів закон, який унеможливлює зовнішні впливи на Нацбанк.
Зеленський також вважає, що не повинен показувати те, що не поділяє поглядів олігарха, оскільки держава й так чітко позиціонує свою політику.
Скандальні заяви Коломойського щодо курсу України, вважає президент, є лише його особистою позицією.
"Ігор Коломойський не є Президентом. І виступати від України, від імені Президента України, від уряду України він не може. Це заяви одного з бізнесменів, одного з олігархів", – сказав він.
Окрім того, стверджує президент, його позиція є доволі чіткою та зрозумілою та полягає у незалежності країни.
"Звичайно ж, ми хочемо бачити себе в межах Європейської спільноти, всередині ЄС. Звичайно ж, ми вдячні США, які нас підтримують, це наш стратегічний партнер. Ми стали партнером з розширеними можливостями НАТО. Це дії, не слова. І великі дії, тому вони ведуть до результату. І заяви будь-кого не можуть впливати на думку суспільства щодо геополітичного напряму України", – заявив Зеленський.
Нагадаємо:
- 3 травня Верховна Рада підтримала в цілому "антиколомойський" законопроєкт щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, до якого було запропоновано 16 тисяч правок.
- Автори тисячі правок Дубінський та Поляков подали проєкти постанов про скасування голосування за "антиколомойський" законопроєкт про банки, проте 19 травня Рада відхилила їх, що відкрило шлях до підписання закону президентом.
- Для скорочення процедури розгляду Рада змінила свій регламент, що згодом дозволило скоротити кількість правок до 200.
- Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку.