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Зеленський: Коломойський не може впливати на НБУ

Неділя, 20 грудня 2020, 02:30

Президент Володимир Зеленський запевняє, що олігарх Ігор Коломойський ніяким чином не може впливати на політику Національного банку України. 

Джерело: інтерв’ю Зеленського для The New York Times

Пряма мова: "Я вважаю, що ми перемогли на цьому напрямку, тому на банківський сектор ніхто, включно з паном Коломойським, на сьогодні не може впливати.

Національний банк є незалежним. Монетарна політика і взагалі політика Національного банку на сьогодні незалежні. Вони мають повну підтримку від мене".

Деталі: У приклад того, що НБУ незалежний президент навів закон, який унеможливлює зовнішні впливи на Нацбанк. 

Зеленський також вважає, що не повинен показувати те, що не поділяє поглядів олігарха, оскільки держава й так чітко позиціонує свою політику.

Скандальні заяви Коломойського щодо курсу України, вважає президент, є лише його особистою позицією. 

"Ігор Коломойський не є Президентом. І виступати від України, від імені Президента України, від уряду України він не може. Це заяви одного з бізнесменів, одного з олігархів", – сказав він.  

Окрім того, стверджує президент, його позиція є доволі чіткою та зрозумілою та полягає у незалежності країни. 

"Звичайно ж, ми хочемо бачити себе в межах Європейської спільноти, всередині ЄС. Звичайно ж, ми вдячні США, які нас підтримують, це наш стратегічний партнер. Ми стали партнером з розширеними можливостями НАТО. Це дії, не слова. І великі дії, тому вони ведуть до результату. І заяви будь-кого не можуть впливати на думку суспільства щодо геополітичного напряму України", – заявив Зеленський.

Українська правда
Теми: ЗеленськийКоломойськийНБУ


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